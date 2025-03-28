Мощное землетрясение в Мьянме и Таиланде: из-за обрушения зданий есть погибшие

В Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, сообщается минимум о 20 погибших. Последствия подземных толчков ощутили на себе жители соседних стран. В столице Таиланда Бангкоке рухнуло высотное здание. Подробности — в материале «Известий».

Землетрясение в Мьянме 28 марта 2025-го: последние новости

Утром в пятницу, 28 марта, стало известно о сильном землетрясении в Мьянме. Первый подземный толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован на глубине 10 км на расстоянии 253 км к северо-западу от столицы Мьянмы Нейпьидо. Через 12 минут на расстоянии 28 км к югу от города Мандалай, культурной и религиозной столицы страны, последовал второй подземный толчок магнитудой 6,4.

Фото: Getty Images/Lauren DeCicca

Число погибших из-за землетрясения возросло до 20. Об этом 28 марта сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на данные из больницы второго крупнейшего города страны Мандалай. Уже известно, что пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения монастыря в городе Таунгу, сообщает портал Eleven Myanmar. В штате Южный Шан обрушилось здание гостиницы Aung Pan, два человека погибли, около 20 оказались под завалами, сообщает бирманский портал DVB.

На кадрах очевидцев видно, что в результате разгула стихии в Мандалае обрушились мост через реку Иравади и несколько зданий. Частично пострадал исторический дворец Мандалай. В столице страны Нейпьидо землетрясение повредило религиозные святыни, в результате чего их части рухнули на землю.

Землетрясение ощущалось не только в Мьянме, но также в Таиланде, Вьетнаме и Китае из-за того, что в регионе проходит несколько крупных разломов земной коры.

Сильное землетрясение произошло в Азии. Эпицентр находился в Мьянме, однако толчки также зафиксированы в районах Китая, Индии и других стран региона. Наибольший урон, по предварительной информации, понесла столица Таиланда — Бангкок. Все подробности о ситуации — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa Магнитуда первого землетрясения в Мьянме, по разным данным, составила от 7,4 до 7,7 Фото: REUTERS/Ann Wang После этого последовала серия толчков силой 4-6 баллов Фото: REUTERS/Ann Wang Власти Бангкока объявили срочную эвакуацию жителей многоэтажных домов Фото: REUTERS/Ann Wang По всему Таиланду закрыты аэропорты Фото: REUTERS/Cherng Kerk Chon В Бангкоке наблюдаются перебои в работе связи и интернета Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa Во время одного из толчков рухнул строящийся небоскреб Фото: REUTERS/Ann Wang По сообщениям местных СМИ, один человек погиб, еще 43 остаются под завалами Фото: Getty Images/Lauren DeCicca Около 50 человек успели спастись до момента разрушения здания Фото: REUTERS/Ann Wang На данный момент в Бангкоке парализована транспортная инфраструктура: перекрыты дороги и метро. Власти ввели в Бангкоке режим ЧП Фото: Getty Images/Lauren DeCicca По данным генконсульства РФ, россияне не пострадали в результате землетрясения Фото: REUTERS/Ann Wang

Что происходит в Бангкоке после землетрясения

Наиболее мощные последствия ощутили в Бангкоке, здесь был зафиксирован толчок магнитудой 4,2. Землетрясение было настолько сильным, что вода выплеснулась из бассейнов, которые находятся в высотных зданиях. В городе объявлена эвакуация, введен режим ЧП.

В районе рынка Чатучак рухнуло строящееся высотное здание, сообщает The Sun. На опубликованных кадрах видно, как рабочие в касках пытаются убежать от разлетающихся обломков. По данным Thai PBS, в результате происшествия погиб один рабочий, еще 43 находятся под завалами. NYT сообщает о троих погибших.

Как пишет Reuters, из-за подземных толчков в Бангкоке пострадало множество высоток, точное количество подсчитать пока не представляется возможным.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

В городе также не работает метро, на дорогах образовались пробки. Наблюдаются перебои в работе связи и интернета. По всему Таиланду закрыли аэропорты.

Метеорологический департамент Таиланда после мощного землетрясения в Мьянме предупредил о риске афтершоков в ближайшее время. В департаменте призвали проявить осторожность и оставаться на улице.

Российские туристы не пострадали на курортах Таиланда в результате землетрясения, заявили ТАСС в генконсульстве РФ на Пхукете. По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), в регионе могут находиться до 2 тыс. россиян. При этом туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают отдых в штатном режиме, уточнили в АТОР. Эпицентр землетрясения находится далеко от островов, а линии разлома проходят выше, по материковой части страны.

Фото: Getty Images/Lauren DeCicca

Как пояснил RT директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Петр Шебалин, такие явления характерны для региона. Однако на этот раз угрозы цунами нет, поскольку очаг землетрясения находился далеко от океана.