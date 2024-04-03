Удар стихии: на Тайвань обрушилось самое мощное за 25 лет землетрясение

В среду, 3 апреля, в море у восточных берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,4. Оно стало самым сильным с 1999 года. В результате толчков погибли не менее 10 человек, были разрушены здания, люди и машины застряли в туннеле, а железнодорожные линии были повреждены. Также насчитывается более 900 пострадавших. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Мощнейшее землетрясение за 25 лет: что произошло

Землетрясение на Тайване было зафиксировано 3 апреля в 7:58 утра по местному времени (2:58 мск). Эпицентр находился примерно в 18 км к югу от популярного среди туристов города Хуалянь на востоке острова Тайвань и располагался на глубине 34,8 км. Магнитуда землетрясения, по данным Геологической службы США, составила 7,4, Тайваньское же агентство по мониторингу землетрясений присвоило ему мощность 7,2.

Через 13 минут после первого и самого сильного толчка последовал другой, магнитудой 6,5. Всего с момента начала землетрясения было зафиксировано уже более 130 толчков. Их мощность постепенно уменьшается, но эксперты напоминают, что толчки могут продолжаться несколько недель. Толчки ощущались и в столице провинции — Тайбэе. Само землетрясение стало результатом обратного разлома вблизи границы Евразийской и Филиппинской морских плит.

По данным Тайваньского центра науки и технологий, из-за землетрясения минимум 127 человек и транспортные средства были заблокированы в туннеле Дациншуй и домах, зафиксированы перебои в подаче электроэнергии и случаи оползней. Порядка 350 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения, половина из которых также испытывала проблемы с водоснабжением. Помимо всего этого, по последним данным, количество погибших выросло до 10 человек, еще 934 получили различные ранения. Порядка 25 зданий были разрушены, некоторые накренились под углом 45 градусов (большая часть находится в Хуаляне).

Фото: ТАСС/EPA/DANIEL CENG

В связи со случившимся большинство школ и офисов города Хуалянь было закрыто.

Для ликвидации последствий землетрясения привлечены не только пожарные и спасатели, но и армия. На данный момент продолжается эвакуация людей из домов, не менее 77 человек могут находиться под завалами. Также порядка 1 тыс. человек, предположительно, заблокированы в горах и национальном парке Тайваня.

Для предотвращения последствий землетрясения свою помощь уже предложили Япония и Евросоюз. Об этом же высказалась и КНР, однако власти Тайваня отказали континентальному Китаю.

Землетрясение в уезде Хуалянь достигло рекордных показателей. Магнитуда подземных толчков составила более 7 баллов. Под угрозой цунами находится часть островов Японии и Филиппин. Подробнее о ситуации — в фотогалерее «Известий» Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Мощное землетрясение у восточного побережья Тайваня привело к обрушению зданий Фото: Global Look Press/XinHua/Zhao Bo Серьезные повреждения получила местная инфраструктура Фото: REUTERS/Wang За основным подземным толчком последовало 125 повторных Фото: Global Look Press/XinHua/China Times На острове фиксируются оползни, под завалами могут находиться люди Фото: REUTERS/Tutuloveeat По предварительной информации, по меньшей мере 10 человек погибли, пострадали более 800 Фото: REUTERS/Fabian Hamacher Около 90 тыс. домов остаются без электроэнергии Фото: Global Look Press/XinHua/China Times Как минимум 77 человек остаются заблокированными в жилых зданиях Фото: REUTERS/Taiwan National Fire Agency Часть предприятий проводит эвакуацию сотрудников Фото: REUTERS/Taiwan National Fire Agency Экс-глава местного сейсмологического центра сравнил землетрясение со сбросом 32 ядерных бомб из Хиросимы Фото: Global Look Press/XinHua/China Times Власти Тайваня отказались от помощи Китая Фото: Global Look Press/XinHua/China Times Сообщается, что среди пострадавших нет россиян Фото: Global Look Press/XinHua/Qi Fei Для Хуаляня это уже четвертое крупное землетрясение с 1999 года Фото: REUTERS/Haote Zhang Спасатели продолжают работу под угрозой новых толчков Фото: AP Photo/Taiwan Air Force Command

Есть ли опасность для других стран и для России

Тайваньское землетрясение ощущалось, хотя и в меньшей степени, в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая. Из-за этого было приостановлено движение поездов на некоторых участках региона.

Кроме того, сразу после мощного толчка была высока вероятность возникновения цунами на юге Японии, а также на Филиппинах. Отмечается, что вдоль некоторых побережий наблюдались волны высотой порядка полуметра, из-за чего были перенесены все рейсы из Окинавы в Кагосиму. На данный момент предупреждения о цунами были отозваны. Несмотря на это, Центр предупреждения о цунами США отмечает, что жителям прибрежных районов следует сохранять бдительность. Связано это с тем, что еще примерно неделю будет существовать опасность землетрясений, мощность которых может достигать 7,0.

Фото: ТАСС/EPA/DANIEL CENG

Угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа России из-за землетрясения нет. Об этом заявила руководитель Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская.

«Район, где произошло землетрясение, не цунамиопасен для российского побережья», ― цитирует эксперта ТАСС.

При этом Ивельская отметила, что российские специалисты будут вести мониторинг и отслеживать сейсмическую обстановку.

Как часто на Тайване происходят землетрясения

Остров Тайвань расположен в сейсмически активной зоне, которая носит название Тихоокеанского «огненного кольца». В связи с этим там происходит большая часть всех землетрясений мира. Несмотря на частые подземные толчки, они редко достигают силы, способной привести к большим разрушениям. При этом на Тайване число землетрясений, сила которых достигает 4,0 и более, превышает 200 случаев в год.

Фото: ТАСС/AP