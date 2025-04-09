МЧС России доставило в Мьянму 59 т гуманитарной помощи
Сотрудники МЧС России доставили в Мьянму очередной груз гуманитарной помощь для населения, пострадавшего от землетрясений. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«Двумя бортами Ил-76 чрезвычайного ведомства в Республику Союз Мьянма доставлен гуманитарный груз общей массой свыше 59 т», — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что российские спасатели доставили передвижные электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости.
Ранее в этот день руководитель оперативной группы МЧС РФ Сергей Воронцов сообщил, что российские спасатели завершили активную фазу поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме. Он добавил, что медицинские работники РФ в автомобильном госпитале оказали помощь 330 жителям Мьянмы.
О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. В результате стихийного бедствия в республике погибли 3,6 тыс. человек, еще 5017 были ранены. На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей.