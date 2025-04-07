Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тыс., более чем 5 тыс. получили ранения и травмы. Об этом 7 апреля сообщает China Global Television Network (CGTN) in Europe в X (бывш. Twitter).

«Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тыс.», — говорится в посте.

Как уточнили CCTV News со ссылкой на Совет государственной администрации Мьянмы, в результате стихийного бедствия 5017 человек получили ранения и 160 пропали без вести по всей стране.

О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей.Так, сотрудники ведомства обследовали 75 зданий в Мьянме на площади 121 тыс. кв. м в поисках пострадавших от землетрясения людей. Кроме того, с начала врачи МЧС РФ и провели три сложные хирургические операции.