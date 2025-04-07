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Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Морозов
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Спасатели МЧС России обследовали 75 зданий в Мьянме на площади 121 тыс. кв. м в поисках пострадавших от землетрясения людей.

«Из этой территории за сутки — свыше 10 тыс. кв. м 12 разрушенных объектов. Всего обследованы завалы 75 зданий», — говорится в Telegram-канале ведомства 7 апреля.

Как уточнили в сообщении, кинологи с собаками проверяют участки после получения определенного сигнала. Из-за обрушений работать в полный рост невозможно, поэтому спасатели прокладывают узкие проходы в завалах и разбирают конструкции почти в сидячем положении.

Кроме того, с начала работы госпиталя за медицинской помощью обратились 229 граждан. Врачи МЧС России провели три сложные хирургические операции. С пострадавшими и их родными работают психологи.

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6 апреля сообщалось, что число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3564 человек. Местные и международные спасательные организации провели поиски и спасли 653 выживших и извлекли из-под завалов останки 682 жертв.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поблагодарил специалистов МЧС России за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Отмечалось, что в ближайшее время планируется направить еще три самолета с гуманитарной помощью в Мьянму общим весом около 100 т.

Спасатель отряда «Центроспас» МЧС России Сергей Цветков, участвующий в ликвидации последствий землетрясения, 5 апреля поделился с «Известиями», что работа по разбору завалов представляет опасность и для самих специалистов, в том числе из-за обрушения зданий на участке работы. Он подчеркнул, что ход работ по ликвидации последствий землетрясения зависит от принимающей российских спасателей стороны.

О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

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