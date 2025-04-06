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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3564 человек

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3564 человек. Об этом 6 апреля сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«В результате сильного землетрясения в стране погиб 3564 человека, 5012 человек получили ранения, 210 человек пропали без вести», — уточняется в материале.

Отмечается, что местные и международные спасательные организации провели поиски и спасли 653 выживших и извлекли из-под завалов останки 682 жертв.

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Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн 6 апреля поблагодарил специалистов МЧС России за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Отмечается, что в ближайшее время планируется направить еще три самолета с гуманитарной помощью в Мьянму общим весом около 100 т.

Спасатель отряда «Центроспас» МЧС России Сергей Цветков, участвующий в ликвидации последствий землетрясения, 5 апреля поделился с «Известиями», что работа по разбору завалов представляет опасность и для самих специалистов, в том числе из-за обрушения зданий на участке работы. Он подчеркнул, что ход работ по ликвидации последствий землетрясения зависит от принимающей российских спасателей стороны.

О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. При стихийном бедствии в республике погибли 3455 человек, еще 4840 были ранены. На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.

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