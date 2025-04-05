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Российский спасатель рассказал об опасностях при разборе завалов в Мьянме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Работа по разбору завалов после стихийных бедствий таит в себе различные опасности, включая обрушение зданий на участке, где работают специалисты. Об этом 5 апреля рассказал «Известиям» спасатель отряда «Центроспас» МЧС РФ Сергей Цветков, участвующий в ликвидации последствий землетрясения в Мьянме.

«Сложность, во-первых, конечно же, всегда — возможность обрушения. Вы видите, что в процессе работы экскаватора летит очень много строительного мусора, летят кирпичи. <...> Опасным может быть всё», — сказал он.

Помимо этого, Цветков обратил внимание, что ход работ по ликвидаций последствий стихийных бедствий целиком зависит от принимающей российских специалистов стороны.

Так, в Мьянме россиянам предоставили низкие экскаваторы, из-за чего спасателям приходится создавать для техники «подиум» из грунта для доступа к высоким участкам. Подвоз материала, в свою очередь, также ложится на плечи принимающей страны.

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28 марта стало известно о двух землетрясениях магнитудой 7,7 и 6,4, зафиксированных в Мьянме. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. При стихийном бедствии в республике погибли 3455 человек, еще 4840 были ранены.

На следующий день в Мьянму приехали свыше 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.

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