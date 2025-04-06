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В Мьянме поблагодарили МЧС России за помощь в ликвидации последствий землетрясения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн поблагодарил специалистов МЧС России за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом 6 апреля сообщили в Telegram-канале ведомства.

Днем он прибыл в Мандалай и посетил полевой лагерь российских спасателей. Он был поражен работой специалистов МЧС, которые круглосуточно разбирали завалы с целью поиска пострадавших граждан и оказывали помощь местным жителям. Исполняющий обязанности президента в том числе пообщался с российскими медиками.

Специалисты доложили Мин Аун Хлайну о ходе поисково-спасательных операций, рассказали об организации взаимодействия с коллегами и международными спасательными группами и гуманитарной помощи, которую днем доставили российские самолеты.

Отмечается, что в ближайшее время планируется направить еще три самолета с гуманитарной помощью общим весом около 100 т. Руководитель сводного отряда СЧС РФ Сергей Воронцов в свою очередь пообещал исполняющему обязанности президента республики, что российские спасатели продолжат работу в зоне чрезвычайной ситуации столько, сколько потребуется.

В настоящее время специалисты МЧС РФ помогли более 200 гражданам Мьянмы.

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Спасатель отряда «Центроспас» МЧС России Сергей Цветков, участвующий в ликвидации последствий землетрясения, 5 апреля поделился с «Известиями», что работа по разбору завалов представляет опасность и для самих специалистов, в том числе из-за обрушения зданий на участке работы. Он подчеркнул, что ход работ по ликвидации последствий землетрясения зависит от принимающей российских спасателей стороны.

О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. При стихийном бедствии в республике погибли 3455 человек, еще 4840 были ранены. На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.

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