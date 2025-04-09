МЧС РФ завершило активную фазу операции на месте землетрясения в Мьянме

Российские спасатели завершили активную фазу поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме. Об этом 9 апреля сообщил руководитель оперативной группы МЧС РФ Сергей Воронцов.

«Активная фаза завершена. Сейчас уже к разбору завала привлекается тяжелая и инженерная техника», — цитирует ТАСС его доклад главе ведомства Александру Куренкову.

По словам Воронцова, медицинские работники РФ в автомобильном госпитале оказали помощь 330 жителям Мьянмы. Он также сообщил, что в страну 9 апреля планируется направить еще два спецборта МЧС с гуманитарной помощью. В регион доставят палатки, одежду, предметы первой необходимости и более крупные передвижные электрические станции, которые понадобятся для «запитки» инфраструктуры региона.

Спасатель отряда «Центроспас» МЧС России Сергей Цветков, который принимал участие в ликвидации последствий землетрясения, 5 апреля рассказал «Известиям», что работа по разбору завалов представляет опасность и для самих специалистов, в том числе из-за обрушения зданий на участке работы. Он подчеркнул, что ход работ по ликвидации последствий землетрясения зависит от принимающей российских спасателей стороны.

О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. В результате стихийного бедствия в республике погибли 3,6 тыс. человек, еще 5017 были ранены. На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей.