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СМИ сообщили о намерении лидеров ЕС посетить Пекин в конце июля

South China Morning Post: лидеры ЕС хотят посетить Пекин в конце июля
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Фото: TASS/JESSICA LEE
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Лидеры Евросоюза (ЕС) планируют поездку в Пекин в конце июля. Об этом 11 апреля сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

«Ввиду нежелания Си Цзиньпина отправляться с визитом в Брюссель, как утверждается [источниками], председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смирились с тем, что им нужно отправиться в Пекин, если они хотят поговорить лично с китайским лидером», — указано в публикации.

Согласно данным издания, на данный момент Китай не опубликовал официального подтверждения даты визита европейских лидеров.

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10 апреля телеканал CNBC сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер хочет мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в этот же день сообщил, что в торговой войне пошлинами нет победителей. Он также отметил, что если США будут настаивать на развязывании войны пошлинами и торговой войны, то Китай будет идти до конца.

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