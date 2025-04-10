В Китае заявили об отсутствии победителей в торговой войне

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 10 апреля заявил, что в торговой войне пошлинами нет победителей.

«Я хотел еще раз подчеркнуть, что в войне пошлинами или торговой войне нет победителя. Мы никогда не будем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как ущемляют законные права и интересы китайского народа», — сказал Цзянь на брифинге.

Он также отметил, что если США будет настаивать на развязывании войны пошлинами и торговой войны, то Китай будет идти до конца. По его словам, вводя пошлины, США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию.

Ранее, 9 апреля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти Китая в свою очередь приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

В тот же день американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.