Трамп заявил о готовности заключить справедливые торговые соглашения с КНР и ЕС
США могут заключить торговые соглашениям со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях. Об этом 9 апреля заявил американский лидер Дональд Трамп.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли США возможность взаимовыгодных соглашений в области торговли с ЕС.
«Да, можно заключить сделку со всеми. Сделка будет заключена с Китаем. Сделка будет заключена с каждым из них. Я просто хочу справедливости», — сказал американский лидер.
Кроме того, Трамп заявил, что считает КНР самым большим нарушителем после решения повысить пошлины на товары из этой страны. По его словам, КНР хочет заключить соглашение с США, но не знает, как это осуществить.
«Но у нас есть мощный настрой со стороны других стран, включая Китай. Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как это сделать», — отметил он.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%.
Позднее, 9 апреля, американский лидер сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.