Сдал назад: импорт автомобилей из Китая сократился

Россия потеряла статус самого крупного зарубежного рынка для китайских автопроизводителей. По итогам первых двух месяцев этого года импорт новых автомобилей из КНР сократился в полтора раза. Эксперты объясняют это затовариванием дилерских складов из-за снижения спроса, а также изменением соотношения доли импортных моделей и автомобилей (в том числе и китайских брендов), собранных в России. Подробности — в материале «Известий».

Между ОАЭ и Бельгией

В январе–феврале этого года в Россию из Китая было импортировано 57 592 новые машины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Китайскую ассоциацию производителей автомобилей (СААМ). За тот же период 2024 года из КНР в РФ было поставлено 88,8 тыс. машин (по данным аналитического агентства «Автостат»), то есть импорт новых автомобилей за год упал в полтора раза (на 56%).

Фото: Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

С 2023 года Россия являлась крупнейшим для китайских автопроизводителей зарубежным рынком. По объему импорта новых машин из КНР наша страна долгое время в 1,5–2 раза опережала другие государства. Теперь, согласно данным СААМ, РФ расположилась на третьей позиции, уступив Мексике (86 тыс. машин за первые два месяца 2025 года) и ОАЭ (71,4 тыс. машин). Следом за Россией идет Бельгия (с показателем в 48,5 тыс. авто), которая является основным европейским хабом при поставках автомобилей из Китая в страны ЕС. Пятерку наиболее крупных для автопроизводителей из КНР зарубежных рынков замыкает Саудовская Аравия (43,4 тыс. автомобилей).

Затоваривание, утильсбор и ключевая ставка

Основной причиной резкого сокращения импорта автомобилей из Китая опрошенные «Известиями» эксперты называют заметное снижение спроса на машины. Следствием этого стало большое количество моделей 2024 и даже 2023 годов выпуска, скопившееся на складах дилеров и импортеров, отмечают они.

— Если посмотреть статистику рынка в январе и феврале, то можно увидеть, что значительная часть купленных машин — это прошлогодние, а в ряде случаев и позапрошлогодние модели. Объемы стоков колоссальные: по разным данным, они достигали 400–500 тыс. автомобилей. Чтобы не пополнять и без того большие складские запасы, импортерам пришлось уменьшить объем ввоза машин из КНР, — рассказал «Известиям» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

К снижению спроса и затовариванию площадок дилеров привела индексация ставок утилизационного сбора (в октябре прошлого и в январе нынешнего года), повысившая стоимость импортных моделей, считает эксперт. Кроме того, высокая ключевая ставка заметно ограничила возможности для приобретения машин в кредит, полагает он.

— Предпосылки к снижению спроса и увеличению стоков были видны еще прошлой осенью, когда рынок активно рос. И многие импортеры, прогнозируя его падение, уже тогда скорректировали свои планы по поставкам новых машин из КНР на начало этого года, — отметил в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2023–2024 годах дилеры активно закупали китайские авто, ожидая роста спроса, напоминает генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. Она также отмечает, что экономический спад и снижение покупательной способности привели к появлению нереализованных запасов, в результате чего в 2025 году импортеры сократили поставки, чтобы распродать остатки.

— Среди дополнительных причин сокращения импорта китайских авто можно назвать колебания на валютном рынке, рост ключевой ставки и ставок по автокредитам. Интерес к дорогостоящим иномаркам снижается из-за высокой инфляции, низких доходов населения и экономической нестабильности в целом, — считает Ирина Франк.

Производственная доля

Еще одной причиной снижения импорта в Россию автомобилей из КНР специалисты называют увеличение числа китайских моделей, произведенных в нашей стране как под оригинальными, так и под новыми брендами. Пока соотношение импортных и локализованных машин на рынке еще далеко до уровня 2021 — начала 2022 года, когда доля автомобилей российского производства на рынке составляла более 80%, признает Игорь Моржаретто. Однако в последнее время она увеличивается, отметил он.

Автомобильный завод Haval в Тульской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— За последнее время появилось много проектов по производству в нашей стране автомобилей из Китая как под собственными брендами, так и под новыми. Это и целая «россыпь» моделей на калининградском «Автоторе», и запуск производства в Калуге и Питере, и сборка автомобилей на «Москвиче», на УАЗе, в Елабуге. Сюда же можно отнести и белорусский проект Belgee, поскольку значительная часть машин, произведенных в соседнем государстве, идет на российский рынок. Соответственно, постепенно уменьшается необходимость в импорте автомобилей из Китая, — рассказал Игорь Моржаретто.

Пока соотношение импортируемых и локализованных моделей еще колеблется то в одну, то в другую сторону, в том числе и в зависимости от общей ситуации на рынке, подчеркивает Максим Кадаков. Однако в дальнейшей перспективе есть все шансы, что оно будет двигаться именно в сторону автомобилей, собранных на отечественных автозаводах, прогнозирует он.

Чья пошлина возьмет

Относительно влияния начавшейся между США и Китаем торговой войны, связанной со взаимным повышением таможенных пошлин, на российский импорт машин из КНР мнения экспертов разошлись. Китайские автомобили на американском рынке занимают очень небольшую долю, отмечает Максим Кадаков. Поэтому маловероятно, что повышение пошлин на них в США приведет к перепроизводству внутри Китая и местным производителям придется активнее экспортировать в другие страны, в том числе и в Россию, считает он.

Кроме того, на электрокары из КНР (а именно они в первую очередь и импортируются из Китая на американский рынок) в США и прежде действовала пошлина в 100%, введенная еще Байденом. И ее повышение до 125% «погоды не сделает», полагает Игорь Моржаретто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ирина Франк считает, что война пошлин всё же может сказаться на российском рынке.

— Среди факторов, которые могут стимулировать рост импорта, — торговая война США и Китая. Санкции против китайских автопроизводителей на западных рынках могут перенаправить потоки машин в Россию, — заявила она «Известиям».

При этом она признает, что глобальная торговая война в ближайшее время вряд ли станет драйвером для импорта китайских машин в нашу страну. Для российского рынка важнее внутренние экономические вызовы, подчеркивает она.