Трамп ввел тарифы на иномарки. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов на иностранные автомобили и запчасти в размере 25%. Ожидается, что это приведет к росту цен на машины и скажется на производстве внутри Соединенных Штатов. В Канаде сравнили этот шаг с атакой на страну. Что пишут СМИ о новых американских пошлинах — в дайджесте «Известий».

CNN: тарифы на автомобили вводятся с 3 апреля

Трамп объявил 26 марта о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, поставляемые в США, что стало существенной эскалацией глобальной торговой войны. Тарифы вступят в силу 3 апреля. В течение десятилетий из-за соглашения о свободной торговле автопроизводители рассматривали Канаду, Мексику и США как одну большую страну, не применяя тарифов между ними.

CNN «Честно говоря, друг часто был намного хуже врага. И то, что мы собираемся сделать, — это ввести 25-процентный тариф на все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах, — сказал Трамп журналистам в среду перед подписанием исполнительной прокламации в овальном кабинете.

Новые пошлины будут применяться не только к иномаркам, но и к автомобильным деталям, включая двигатели и трансмиссии. Пошлины на запчасти должны вступить в силу «не позднее 3 мая» согласно тексту указа, подписанного Трампом. Автомобильные компании почти наверняка переложат дополнительные издержки на потребителей, особенно учитывая, что они не могут легко перенести все свои цепочки поставок в США.

The New York Times: пошлины на автомобили приведут к росту цен

После того как Трамп ввел новый 25-процентный тариф на иномарки, новые автомобили, вероятно, станут намного дороже в Соединенных Штатах. Исследовательская фирма Cox Automotive подсчитала, что тарифы добавят $6 тыс. к цене автомобиля, произведенного в Мексике или Канаде, двух крупнейших экспортерах автомобилей в США. Соединенные Штаты также импортируют много автомобилей из Японии и Южной Кореи, меньшее количество поступает из Германии, Италии, Швеции и Великобритании.

The New York Times Более высокие цены отпугнут покупателей и заставят автопроизводителей сократить производство, сказал Джонатан Смоук, главный экономист Cox Automotive. Он прогнозирует, что американские заводы будут производить на 20 тыс. автомобилей в неделю меньше, примерно на 30% меньше, чем обычно. <…> Помимо влияния на покупателей автомобилей пошлины могут нанести ущерб американцам, работающим на заводах и в автосалонах.

По данным Бюро трудовой статистики, в США около 1 млн человек заняты в производстве автомобилей и запчастей. Еще 2 млн работают в дилерских центрах. Если автопроизводители будут вынуждены значительно сократить производство, они, скорее всего, отправят рабочих на заводах в неоплачиваемый отпуск, а дилерам придется сокращать рабочие места, если высокие цены повредят продажам.

Reuters: тарифы Трампа ударили по акциям автопроизводителей

Американские автопроизводители и их мировые конкуренты были потрясены заявлением Трампа о том, что он введет 25-процентные пошлины на все транспортные средства и автозапчасти иностранного производства, импортируемые в США. По данным исследовательской компании GlobalData, почти половина всех проданных в США в прошлом году автомобилей были импортными.

Reuters В ответ на эту новость акции General Motors упали на 8% на вторичном рынке торговли. Акции Ford и торгуемые в США акции материнской компании Chrysler Stellantis упали примерно на 4,5% каждая. В Азии акции Toyota Motor, Honda Motor, Hyundai Motor все упали между 3 и 4%. Акции Tesla, которая производит в США все проданные там автомобили, но с некоторыми импортными деталями, снизились на 1,3%.

Трамп заявил, что пошлины могут быть нейтральными или даже полезными для Tesla. Он добавил, что его близкий союзник и владелец компании Илон Маск не давали ему советов относительно автомобильных пошлин. По словам Трампа, автомобильные пошлины побудят производителей увеличить инвестиции в США, а не в Канаду или Мексику. Сам Маск сообщил, что тарифы повлияют на стоимость деталей.

NBC: Трамп согласился снизить тарифы для Китая в случае продажи TikTok

Трамп заявил, что может предоставить Китаю «небольшое снижение тарифов», если правительство страны одобрит сделку с TikTok, заключенную при посредничестве его администрации. Законопроект, который обязывает китайского владельца платформы ByteDance продать приложение некитайскому покупателю или столкнуться с общенациональным запретом, был подписан еще предыдущим президентом США Джо Байденом.

NBC Социальная медиаплатформа оспорила эту меру, но Верховный суд поддержал ее в последние дни администрации Байдена. TikTok ненадолго прекратил работу в Соединенных Штатах как раз перед инаугурацией Трампа, но восстановил работу после того, как президент дал понять, что пересмотрит запрет. В свой первый день на посту президента Трамп подписал указ, дающий приложению и ByteDance срок до 5 апреля, чтобы продать TikTok или ликвидировать его.

С момента подписания указа вице-президент Джей Ди Вэнс работал с советником по национальной безопасности Майклом Уолтцем, чтобы найти покупателя. В последние месяцы продолжают циркулировать слухи о потенциальных покупателях TikTok, имеющего миллионы пользователей и оценку $50 млрд. ByteDance не давала публичных комментариев, с тех пор как Трамп подписал указ 20 января. Компания также не подтвердила готовность продать приложение.

Associated Press: премьер Канады назвал тарифы Трампа атакой на свою страну

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что введенные Трампом автомобильные пошлины являются «прямой атакой» на его страну и что торговая война наносит ущерб американцам. Он назвал указ неоправданным и объявил, что прервет избирательную кампанию, чтобы провести заседание специального комитета правительства по отношениям с США.

Associated Press «Это очень прямая атака, — ответил Карни. — Мы защитим наших работников. Мы защитим наши компании. Мы защитим нашу страну. <…> Канада поддержит работников автомобильной промышленности».

Автомобили являются второй по величине статьей экспорта Канады. Карни отметил, что в этой отрасли напрямую заняты 125 тыс. канадцев и еще почти 500 тыс. человек в смежных отраслях. Ранее политик объявил о создании «стратегического фонда реагирования» в размере $1,4 млрд, который будет защищать рабочие места в канадской автомобильной промышленности, пострадавшие от тарифов Трампа.