Время продажи алкоголя сократят в Забайкальском крае
Власти Забайкальского края намерены сократить разрешенное время продажи алкоголя. Соответствующие поправки в законодательство будут внесены на очередной сессии законодательного собрания.
По данным ИА ChitaMedia, торговать спиртным сейчас запрещено с 23:00 до 10:00. В случае принятия поправок ограничение будет действовать с 21:00 до 12:00: уточнила вице-премьер правительства края Наталья Щербина.
В марте депутаты утвердили дополнительные поправки в законе об обороте спиртосодержащей продукции. Теперь местные власти смогут самостоятельно определять, на каких территориях и в какое время будет запрещено торговать алкоголем во время праздников и массовых мероприятий. Ранее ограничение на продажу спиртного действовало только рядом с местом проведения мероприятия, на остальной территории населенного пункта алкоголь продавался свободно.