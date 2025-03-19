В Забайкалье изменили порядок торговли алкоголем в праздники

В Забайкальском крае внесли поправки в закон об обороте спиртосодержащей продукции. Изменения утвердили депутаты регионального заксобрания, сообщает корреспондент ИА ChitaMedia в среду, 19 марта.

Нововведения касаются времени продажи «горячительных» напитков в период проведения массовых мероприятий. Теперь местные власти будут сами определять, где и в какое время запрещать торговлю спиртным во время праздников. Территорию могут ограничить метражом от места мероприятия или запрет может быть введен во всем населенном пункте.

Ранее во время массовых мероприятий алкоголь нельзя было продавать в определенное время только рядом с местом проведения. На остальной территории спиртное можно было купить свободно.

Ранее в марте сообщалось, что власти Забайкалья займутся снижением числа алкоголиков в регионе. Для этого будет создана межведомственная комиссия, в нее войдут все ведомства и организации, которые будут работать в данном направлении.