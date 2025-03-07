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В Забайкалье займутся снижением числа алкоголиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Власти Забайкальского края создадут межведомственную комиссию по снижению алкоголизации населения. В нее войдут все ведомства и организации, которые будут работать в данном направлении, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заседание рабочей группы прошло в пятницу, 7 марта. Участники встречи решили разработать план мероприятий, направленный, в частности, на пропаганду трезвости. Он, как и создание самой комиссии, будет утвержден постановлением правительства.

По задумке властей, также планируется проводить заседания, на которых муниципалитеты будут докладывать о реализации программы. На каждом заседании будут заслушаны не менее трех лучших и трех худших районов.

Законодательные инициативы об ограничении продажи алкоголя депутаты краевого заксобрания рассмотрят уже в марте-апреле. Они будут касаться мест, времени, дней продажи спиртных напитков.

Как отмечает ИА ChitaMedia, с 1 марта в Забайкалье время розничной продажи алкоголя в местах общественного питания или так называемых наливайках ограничено. В будние дни до 12 часов ночи, а в выходные — до двух.

Ранее «Известия» писали, что в России предлагают запретить рекламу безалкогольного пива на ТВ и радио, приравняв ее к рекламе алкогольного. Законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

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