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Каменский назвал повторение рекорда Гретцки Овечкиным достижением мирового хоккея

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Повторение российским нападающим хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является достижением мирового хоккея. Об этом 5 апреля сообщил «Известиям» олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский.

«Я считаю, что это достижение мирового хоккея и, конечно, будет достижение российского хоккея, достижение Сашино. Для всех это (установление рекорда с новым числом ударов. — Ред.) будет, как говорится, праздник. Рады, что наш, истинный россиянин, достиг таких вершин. Поздравляем его, его семью родных, близких, детей», — отметил он.

Каменский подчеркнул, что своим успехом Овечкин доказывает свое превосходство и то, что ему нет равных. Он отметил, что голкиперы не могут поймать его шайбы, и пожелал, чтобы россиянин забивать их и дальше.

Овечкин ведет погоню за великим рекордом Гретцки. Что нужно знать

Ранее в этот день Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в матче против ХК «Чикаго» регулярного чемпионата НХЛ, повторив снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с событием. После матча спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке.

НХЛ признала Овечкина первой и второй звездой прошедшего игрового дня.

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