Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 4 апреля в матче против ХК «Чикаго» забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Примечательно, что для повторения рекорда Овечкину потребовалось 1486 матчей — на один меньше, чем самому Гретцки.
Российский форвард забил свою первую шайбу в лиге еще 5 октября 2005 года. Теперь 39-летний россиянин проводит 20-й сезон в НХЛ, уточняет «Спорт-Экспресс».
Ранее, 4 апреля, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев в беседе с «Известиями» пожелал Овечкину установить рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кроме того, он выразил мнение, что после того как российский нападающий побьет снайперский рекорд Гретцки, следующий рекордсмен появится не скоро.