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Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

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Фото: REUTERS/Winslow Townson
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой и второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) одновременно. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В домашнем матче с «Чикаго Блэкхокс», который завершился со счетом 5:3, Овечкин оформил дубль и догнал канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

На их счету теперь по 894 заброшенные шайбы. Также Овечкин стал рекордсменом лиги по числу победных голов (136), превзойдя достижение чеха Яромира Ягра (135). Третьей звездой стал 20-летний нападающий «Вашингтона» Райан Леонард, отметившийся в матче дебютной шайбой в НХЛ.

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Ранее в этот день в матче против ХК «Чикаго» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча.

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