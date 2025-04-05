Гретцки сфотографировался с Овечкиным после повторения своего рекорда по голам

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки лично поздравил российского игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с повторением своего рекорда по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча.

На опубликованных кадрах оба рекордсмена держат в руках шайбу, которая стала 894-й по счету в карьере Овечкина.

Овечкин повторил рекорд Гретцки 4 апреля в матче против ХК «Чикаго». Примечательно, что для этого хоккеисту потребовалось 1486 матчей — на один меньше, чем самому Гретцки. Российский форвард забил свою первую шайбу в лиге еще 5 октября 2005 года. Теперь 39-летний россиянин проводит 20-й сезон в НХЛ.

Ранее, 4 апреля, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев в беседе с «Известиями» пожелал Овечкину установить рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Кроме того, он выразил мнение, что после того как российский нападающий побьет снайперский рекорд Гретцки, следующий рекордсмен появится не скоро.