Азамат Мусагалиев пожелал Овечкину стать бомбардиром на все времена

Актер и телеведущий Азамат Мусагалиев пожелал российскому нападающему, лидеру «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину установить рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 4 апреля, в беседе с «Известиями».

«Переживаем за Сашу. Желаем ему успеть [установить рекорд по голам] в этом сезоне и стать единоличным бомбардиром на все времена», — сказал телеведущий.

Кроме того, Мусагалиев выразил мнение, что, после того как Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, следующий рекордсмен появится не скоро.

«Вашингтон Кэпиталз» сыграет против «Чикаго» 5 апреля в чемпионате НХЛ.

3 апреля в НХЛ сравнили подготовку к возможному рекорду Овечкина по голам в регулярных чемпионатах с финалом Кубка Стэнли. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и многие руководители посетили в среду Lenovo Center, где Овечкин забил свой 892-й гол. Согласно данным лиги, она готовится к рекордному 895-му голу Овечкина на протяжении нескольких месяцев.

Сам Овечкин признался, что чувствует поддержку от четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки в погоне за его бомбардирским рекордом. В ночь на 3 апреля россиянин забросил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, это произошло в матче против «Каролины Харрикейнз». Команда Овечкина уступила со счетом 5:1. Россиянину осталось забросить два гола до повторения рекорда Гретцки и три, чтобы его превзойти.