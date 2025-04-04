В НХЛ сравнили подготовку к рекорду Овечкина с финалом Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сравнили подготовку российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к рекорду с финалом Кубка Стэнли. Об этом 3 апреля сообщили на официальном сайте НХЛ.
«Люди относятся к этому почти как к финальной игре Кубка Стэнли», — отметил президент НХЛ по контенту, мероприятиям и производству Стив Майер.
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и многие руководители посетили в среду Lenovo Center, где Овечкин забил свой 892-й гол. Согласно данным лиги, она готовится к рекордному 895-му голу Овечкина на протяжении нескольких месяцев.
3 апреля актриса, общественный и политический деятель Мария Кожевникова заявила «Известиям», что Овечкин — величайший хоккеист современности. По ее мнению, во всём мире следят за тем, как он побьет рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.