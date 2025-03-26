«Надо прибавлять в хоккейной злости, агрессии и борьбе за нейтральные шайбы»
26 марта пройдут первые матчи четырех серий первого раунда плей-офф. В одном из них минское «Динамо» примет на своем льду московский ЦСКА. Белорусский клуб неожиданно опередил армейцев в регулярном чемпионате, заняв в Западной конференции четвертое место и получив преимущество своей площадки.
В интервью «Известиям» нападающий ЦСКА Прохор Полтапов оценил прошедшую регулярку, объяснил причины не самых лучших результатов, рассказал о влиянии травмы своего партнера по звену Виталия Абрамова, выбывшего зимой до конца сезона, а также поделился мнением, что нужно для победы в серии над минским «Динамо».
— Как оцените по десятибалльной шкале свою игру?
— Свою игру, наверное, на семерку. Лучше, чем было в прошлом сезоне. Но можно было и еще сильнее выступить сейчас.
— Результаты ЦСКА как оцените?
— Мы должны были быть выше. Мы играем в таком клубе, который всегда борется за первые места.
— Должны были быть выше даже с учетом той перестройки, что была в межсезонье и в первой половине нынешнего сезона, когда ушла большая часть игроков, при которых ЦСКА доминировал в КХЛ в 2017–2023 годах?
— Да.
— Что помешало быть выше?
— То, о чем вы сказали. Команда новая, чуток притираются еще игроки друг к другу. Присутствует момент недопонимания. Все-таки в позапрошлом году та чемпионская команда была уже старая, перетертая и натертая вся. Все друг с другом к тому моменту долго играли, знали, кто как играет. Поэтому таких трудностей, как в этом сезоне, не возникало.
— Ваша атакующая тройка с Виталием Абрамовым и Максимом Соркиным была очень результативной и, пожалуй, самой яркой в первой половине чемпионата. Как пережили то, что Абрамов зимой выбыл до конца сезона?
— Да не то что пережили момент... Такое в спорте случается, и ты не должен зацикливаться на одном игроке. Да, с Абрамовым была хорошая связка, хорошая химия — мы друг друга понимали. Но мы с Максом, что, должны были перестать играть, когда Виталик получил травму? Нет, продолжали работать. Понимали, что всё в наших руках. Тем более мы с Сорычем продолжали играть вместе — надо было просто кого-то к нам поставить третьим.
— Чувствуете, что к плей-офф ваше звено стабилизировалось?
— Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос прям вот так прямо.
— В регулярном чемпионате вы проиграли минскому «Динамо» все четыре очных матча. В чем надо прибавлять, чтобы исправить это уже в плей-офф?
— В хоккейной злости, агрессии, борьбе за нейтральные шайбы.
— У вас есть представление, за счет чего после Нового года Минск стал так часто побеждать, что поднялся с седьмого места до четвертого и в том числе опередил ЦСКА?
— Просто хотят больше.
— То есть в предстоящей серии главным будет настрой?
— Да.