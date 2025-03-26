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«Надо прибавлять в хоккейной злости, агрессии и борьбе за нейтральные шайбы»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов — о предстоящей серии плей-офф КХЛ против минского «Динамо» и прошедшем регулярном чемпионате
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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26 марта пройдут первые матчи четырех серий первого раунда плей-офф. В одном из них минское «Динамо» примет на своем льду московский ЦСКА. Белорусский клуб неожиданно опередил армейцев в регулярном чемпионате, заняв в Западной конференции четвертое место и получив преимущество своей площадки.

В интервью «Известиям» нападающий ЦСКА Прохор Полтапов оценил прошедшую регулярку, объяснил причины не самых лучших результатов, рассказал о влиянии травмы своего партнера по звену Виталия Абрамова, выбывшего зимой до конца сезона, а также поделился мнением, что нужно для победы в серии над минским «Динамо».

— Как оцените по десятибалльной шкале свою игру?

— Свою игру, наверное, на семерку. Лучше, чем было в прошлом сезоне. Но можно было и еще сильнее выступить сейчас.

— Результаты ЦСКА как оцените?

— Мы должны были быть выше. Мы играем в таком клубе, который всегда борется за первые места.

— Должны были быть выше даже с учетом той перестройки, что была в межсезонье и в первой половине нынешнего сезона, когда ушла большая часть игроков, при которых ЦСКА доминировал в КХЛ в 2017–2023 годах?

— Да.

— Что помешало быть выше?

— То, о чем вы сказали. Команда новая, чуток притираются еще игроки друг к другу. Присутствует момент недопонимания. Все-таки в позапрошлом году та чемпионская команда была уже старая, перетертая и натертая вся. Все друг с другом к тому моменту долго играли, знали, кто как играет. Поэтому таких трудностей, как в этом сезоне, не возникало.

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— Ваша атакующая тройка с Виталием Абрамовым и Максимом Соркиным была очень результативной и, пожалуй, самой яркой в первой половине чемпионата. Как пережили то, что Абрамов зимой выбыл до конца сезона?

— Да не то что пережили момент... Такое в спорте случается, и ты не должен зацикливаться на одном игроке. Да, с Абрамовым была хорошая связка, хорошая химия — мы друг друга понимали. Но мы с Максом, что, должны были перестать играть, когда Виталик получил травму? Нет, продолжали работать. Понимали, что всё в наших руках. Тем более мы с Сорычем продолжали играть вместе — надо было просто кого-то к нам поставить третьим.

— Чувствуете, что к плей-офф ваше звено стабилизировалось?

— Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос прям вот так прямо.

— В регулярном чемпионате вы проиграли минскому «Динамо» все четыре очных матча. В чем надо прибавлять, чтобы исправить это уже в плей-офф?

— В хоккейной злости, агрессии, борьбе за нейтральные шайбы.

— У вас есть представление, за счет чего после Нового года Минск стал так часто побеждать, что поднялся с седьмого места до четвертого и в том числе опередил ЦСКА?

— Просто хотят больше.

— То есть в предстоящей серии главным будет настрой?

— Да.

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