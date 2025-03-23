«На сильные команды настрой не нужен — мы сами выходим заряженными»

Хоккеистам московского «Динамо» осталось провести один матч регулярного чемпионата. Они уже обеспечили себе второе место в Западной конференции и потеряли шансы занять первое, поэтому пятничное домашнее поражение от победителя регулярки ярославского «Локомотива» (1:4) не имело турнирного значения. В первом раунде плей-офф подопечные Алексея Кудашова встретятся либо с петербургским СКА, либо с череповецкой «Северсталью».

Интересно, что в последнем матче регулярного чемпионата «Динамо» предстоит играть в гостях именно с «Северсталью». Если бело-голубым не удастся победить в Череповце в основное время, то «Северсталь» закончит турнир не ниже шестого места, а седьмым останется СКА, который попадет на динамовцев. В интервью «Известиям» нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский подвел итоги регулярки, рассказал, насколько важно победить в последнем матче, а также поделился ожиданиями от плей-офф и разговоров о матче между командами КХЛ и НХЛ, который обсуждался в недавней беседе президентов России и США.

— Насколько получалось серьезно настраиваться на матч с «Локомотивом» с учетом того, что ни для него, ни для вас игра не имела турнирного значения?

— Всё равно мы были заряжены на эту игру. Обидно, что проиграли. Но ничего страшного — двигаемся дальше.

— В таких матчах, когда они не имеют турнирного значения, велик соблазн начать избегать травм перед плей-офф, не слишком фанатично бросаясь под шайбы и вступая в силовую борьбу?

— Нет, даже разговора такого не было. Все играли против «Локомотива» как в обычном матче, когда обязательно надо набирать очки. Поэтому не было того, о чем вы говорите. Да, не получилось выиграть, но мы очень хотели одержать победу.

— Накануне последнего матча регулярки, когда знаете двух своих потенциальных соперников по плей-офф, велика мотивация обыграть в основное время «Северсталь», чтобы избежать попадания на СКА в первом раунде?

— Никого и ничего мы избегать не собираемся. Каждый матч будем стараться выиграть. А там уже как получится. Нам без разницы, с кем начинать плей-офф — со СКА или «Северсталью». Но в Череповце мы будем выходить на лед и биться за победу. Эта победа нам нужна сама по себе, независимо от того, какой соперник может у нас оказаться в первом раунде. Мы не смотрим, на кого можем попасть, — нам главное просто выиграть.

— Уже есть понимание, как надо будет играть с этими командами в первом раунде?

— «Динамо» с обеими этими командами уже много раз играло в регулярке. Мы их изучили, они нас тоже. Может быть, в плей-офф в плане тактики будут какие-то небольшие перестановки, но ничего экстраординарного не случится. В том же режиме работа будет идти.

— Довольны своей игрой в прошедшей части регулярки?

— Нормально играл. Мог лучше, если бы чуть-чуть раньше вошел в тонус. Я обычно в октябре уже нахожусь в хорошей форме. Но в этом сезоне случилось не так, поскольку была длинная пауза между вылетом из прошлого плей-офф и началом нового чемпионата — полгода без большого хоккея. Немножко позже я смог войти в ритм. Если бы раньше вошел, то мог еще результативнее сыграть. Надо чуть поправить мне подготовку к сезону. Но в целом оценю для себя эту регулярку удовлетворительно.

— А результат команды удовлетворительный?

— С точки зрения командного результата, да. Даже хороший результат.

— Чувствуете, что выходите на пик формы к плей-офф?

— У нас нормальная физическая форма. Все в хороших кондициях. Ребята хорошо себя чувствуют.

— В последний месяц «Динамо» одержало ряд ярких побед над топовыми командами — дома и в гостях побеждали «Локомотив» (3:1 и 5:3), вырвали в концовке выездную победу над СКА. Можно сказать, что именно так надо будет играть в плей-офф?

— На сильные команды настрой не нужен — мы сами выходим заряженными. А с командами из низа таблицы у нас в этом сезоне проблемы, если посмотреть статистику. Но я думаю, в плей-офф никому не надо лишний раз что-то говорить, кого-то мотивировать. Все сами всё понимают, поэтому будем стараться показывать свою лучшую игру.

— Проблемы с командами из нижней части таблицы теперь естественным путем отпали до следующего сезона, поскольку эти соперники не попали в плей-офф.

— Да-да (улыбается).

— Недавно стало известно, что на переговорах Путина с Трампом обсуждалась идея проведения матча между командами КХЛ и НХЛ.

— Здорово. Буду только рад, если этот матч пройдет. Думаю, по телевизору посмотрю его.

— Почему по телевизору? Сами не будете участвовать?

— Не знаю, посмотрим. Вероятность крайне мала.

— Совсем в себя не верите?

— Я реалист (улыбается).