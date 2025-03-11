«Подгадать себе соперника на плей-офф не получится»

Меньше двух недель осталось до конца регулярного чемпионата КХЛ. Одним из фаворитов Кубка Гагарина в марте выглядит московское «Динамо». Оно идет на втором месте в Западной конференции. И сейчас у него яркая серия из пяти побед подряд в основное время, причем большинство из них было одержано над топовыми соперниками.

В интервью «Известиям» капитан бело-голубых Игорь Ожиганов поделился мнением о последних результатах команды, объяснил, почему нельзя выбирать себе соперников на плей-офф, и рассказал о задаче добиться по итогам регулярки итогового места в топ-4 Запада, которое позволит начать первый раунд с домашних матчей.

— Что произошло в раздевалке «Динамо» во втором перерыве матча с «Локомотивом»? Что привело к такому камбэку с 1:3?

— Да ничего такого. Выступил главный тренер, сказал нам начинать выступать единым коллективом, не тащить одеяло на себя каждому. Мы это и сделали. Действовали одной командой, боролись за шайбу на каждом участке площадки и постарались использовать каждую возможность для взятия чужих ворот в третьем периоде — это получилось. За счет этого и выиграли.

— Можно третий период в исполнении «Динамо» назвать образцом, который нужен для плей-офф?

— Не знаю, не могу сказать, что образец. Нам важно, чтобы целостная игра была от первой до последней минуты, а не отрывками. Отрывками мы показываем очень хороший хоккей, как в третьем периоде с «Локомотивом». Но надо это делать весь матч.

— Для «Динамо» важно сохранить нынешнюю вторую строчку в таблице на Западе? Есть разница, с какого места выходить в плей-офф?

— Главное — начать плей-офф дома. Чтобы первые матчи серии первого раунда прошли на нашем домашнем льду. С какого конкретного из этих мест, уже сложнее говорить, поскольку плотность в таблице сейчас такая, что неясно, кто как закончит регулярку, кто на кого может попасть в плей-офф. Даже если кто-то захочет подгадать себе соперника, у него ничего не получится. В этом году настолько всё непредсказуемо, что мы все, скорее всего, только в последний момент узнаем соперников.

— То есть вам главное — закончить регулярку в топ-4 конференции?

— Да. Главный вопрос — дома мы начнем плей-офф или на выезде. В этом вся разница.

— Даже потенциальное противостояние со СКА в первом раунде не напрягает, если всё останется как сейчас, когда вы на втором месте, а Питер — на седьмом?

— Вы знаете, если команда претендует на что-то, то она должна побеждать любого соперника. Ее психология должна быть настроена на это. А если ты кого-то подбираешь себе, значит, не уверен в своих силах. И это ничем хорошим не закончится. Любой соперник, вышедший в плей-офф, представляет собой серьезную силу. Поэтому не нужно делить команды на сильные и слабые и кого-то из них особенно выделять.

— У вас в конце февраля был неудачный отрезок, когда вы дома сначала были разгромлены минским «Динамо» (0:5), а затем проиграли аутсайдеру Запада «Сочи» (3:5). За счет чего после этого выдали нынешнюю победную серию?

— Разобрали свои неудачные игры, проанализировали ошибки. Собрались все вместе и стали еще более качественно и самоотверженно играть в каждом матче. Хотя тоже случались спады, как в первых двух периодах матча с «Локомотивом», но в итоге мы и в этой игре в третьем периоде проявили характер и победили. Повторюсь, главное — постоянно показывать свой лучший хоккей, если хотим успешно выступить в плей-офф.