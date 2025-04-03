Актриса Кожевникова назвала Овечкина величайшим хоккеистом современности

Российский хоккеист Александр Овечкин — величайший хоккеист современности, во всем мире следят, когда он побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 апреля «Известиям» заявила российская актриса, общественный и политический деятель Мария Кожевникова.

«Мне кажется, что это уже просто доказано, это факт, что Саша является величайшим хоккеистом современности, войдет в историю. Особенно я как дочка хоккеиста и очень многие люди в нашей стране и, наверное, во всем мире следят, когда же он побьет этот рекорд», — поделилась она.

Кожевникова также назвала игру Овечкина феноменальной, указав на могучесть в каждом его движении и способность сметать всё на своем пути.

«Мы сейчас очень разобщены, очень много непонимания между странами, поэтому спорт, а особенно Овечкин, мне кажется, — это, наоборот, какие-то такие точки соприкосновения, где мы можем найти общее, отчего могут быть и какие-то политические какие-то разговоры. Наверное, все знают, что [президент США Дональд] Трамп восхищается Овечкиным, так же как и наш президент, а с нашим президентом Саша очень дружен и возглавлял его команду», — заметила актриса.

Она добавила, что невозможно не радоваться за своего земляка, который возвеличивает себя и страну на весь мир.

«Тем более ценно, что он сейчас может в Америке говорить свободно, что он — русский, что он побил рекорд всего, что только возможно в НХЛ», — заключила она.

Накануне Овечкин признался, что чувствует поддержку от четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки в погоне за его бомбардирским рекордом. В ночь на 3 апреля россиянин забросил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, это произошло в матче против «Каролины Харрикейнз». Команда Овечкина уступила со счетом 5:1. Россиянину осталось забросить два гола до повторения рекорда Гретцки и три, чтобы его превзойти.