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Овечкин повторил рекорд по забитым шайбам за сезон среди 39-летних игроков НХЛ

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Фото: TASS/AP/Nick Wass
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Российский игрок хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу забитых за сезон голов среди игроков в возрасте 39 лет.

Повторить рекорд Овечкину помог гол в матче против команды «Каролина Харрикейнз». Таким образом, за сезон российский игрок забил 39 шайб. Аналогичный результат в сезоне-1967/68 показал канадский игрок Горди Хоу.

На данный момент россиянин в общей сложности сделал 892 гола за карьеру.

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2 марта Овечкин побил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте от 30 лет. В матче против хоккейного клуба (ХК) «Бостон Брюинз» 2 апреля российский спортсмен отличился заброшенной шайбой, которая стала для него 416-й с момента достижения 30-летнего возраста.

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