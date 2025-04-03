Овечкин повторил рекорд по забитым шайбам за сезон среди 39-летних игроков НХЛ
Российский игрок хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу забитых за сезон голов среди игроков в возрасте 39 лет.
Повторить рекорд Овечкину помог гол в матче против команды «Каролина Харрикейнз». Таким образом, за сезон российский игрок забил 39 шайб. Аналогичный результат в сезоне-1967/68 показал канадский игрок Горди Хоу.
На данный момент россиянин в общей сложности сделал 892 гола за карьеру.
2 марта Овечкин побил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте от 30 лет. В матче против хоккейного клуба (ХК) «Бостон Брюинз» 2 апреля российский спортсмен отличился заброшенной шайбой, которая стала для него 416-й с момента достижения 30-летнего возраста.