Пять голов до Гретцки: главные достижения россиян в НХЛ

Российские хоккеисты, выступающие за океаном, продолжают демонстрировать выдающуюся игру за несколько недель до завершения регулярного чемпионата. Очередной гол и новый рекорд Александра Овечкина, 100+ очков Никиты Кучерова и юбилейное результативное действие Матвея Мичкова.

Рекорд все ближе

«Вашингтон» проиграл главному сопернику в борьбе за Президентский кубок — «Виннипегу» (2:3 ОТ), но Александр Овечкин забил в ворота «Джетс» 36-й гол в сезоне. Канадская команда, которая раньше базировалась в Атланте, остается самым любимым соперником российского форварда. В ее ворота он отправил 57 шайб. В XXI веке никто не забивал так много одному сопернику. Сидни Кросби 56 раз огорчил «Филадельфию», которая пропустила от Овечкина 52 раза.

Овечкин забил 36 голов и при 24 передачах набрал 60 очков в 55 матчах этого регулярного чемпионата. Главный счетчик: 889 шайб в 1481 игре в лиге, пять шагов до повторения и шесть до прохода снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 894 в 1487. В календаре команды Спенсера Карбери до окончания регулярки еще 11 встреч.

36 голов за сезон — шестой в истории результат для хоккеиста старше 36 лет. В 37 больше забивали сам Овечкин и Джонни Бьюсик, в 38 — Бретт Халл, в 39 — Горди Хоу (до возрастного рекорда Ови остается три точных броска). Хоу же владеет и главным достижением для всех возрастных игроков. В сезоне 1968/69 40-летний Мистер Хоккей отличился 44 раза.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в Миннесоте. Овечкин после самого пропускающего от него клуба пересечется с самым пропускающим от него вратарем — экс-звездой «Питтсбурга» и «Вегаса» Марком Андре-Флери (28 голов за 47 игр). В старте ожидается появление основного голкипера «Уайлд» Филипа Густавссона (он пропустил от снайпера дважды за три встречи).

Погоня за Маккинноном

Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче против «Питтсбурга» (6:1) и стал третьим игроком, которому в нынешнем сезоне покорился рубеж в 100 баллов. До российского форварда столько очков набрали канадец Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» и немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». Причем последнего Никита уже настиг, хотя и уступает пока из-за меньшего количества заброшенных шайб.

По среднему количеству очков за матч Кучеров лучший в лиге. Он не возглавляет список лучших бомбардиров лишь из-за нескольких небольших травм, которые получил по ходу сезона. Но от лидирующего Маккиннона его отделяет не так много — шансы выиграть «Арт Росс» еще есть.

Кучеров уже в пятый раз в своей карьере (и третий сезон подряд) набирает более 100 очков за регулярку. Причем таких сезонов могло быть гораздо больше, но несколько раз Кучерову не удавалось проводить 82 матча в чемпионате: мешали то пандемия, то собственные травмы.

Среди игроков, родившихся не в Северной Америке, больше сезонов со 100+ очками только у Петера Штястны (7), Леона Драйзайтля (6) и Яри Курри (6). К слову, о величии Кучерова: у Овечкина набралось лишь четыре таких сезона, а у Малкина — три.

Юбилей Мичкова

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами в матче против «Чикаго» (4:7) и достиг отметки в 50 очков в своем дебютном сезоне в НХЛ.

Поначалу игра Мичкова производила вау-эффект, но со временем Матвей поник и периодами просто пропадал из виду. Встряски от экспрессивного тренера «Флайерз» Джона Тортореллы помогали не всегда.

В целом для первого сезона 20-летний нападающий выглядит неплохо — провалом 51 (20+31) очко в 71 проведенном матче точно не назвать. Но на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) шансов у Мичкова мало — Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» и особенно защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон выглядят в этом сезоне поярче.

Пошли голы

В последнее время болельщики «Лос-Анджелеса» все чаще задавались вопросом, стоило ли генеральному менеджеру «Кингз» Робу Блэйку приобретать Андрея Кузьменко на дедлайне за пик третьего раунда. В семи матчах за «Королей» у россиянина горел в графе «Очки» грустный ноль. Хотя все это время он неизменно выходил в первом звене с легендарным словенцем Анже Копитаром и лучшим бомбардиром команды Адрианом Кемпе, получая солидное игровое время и место в первой спецбригаде большинства.

Но в матче против «Каролины» праворукий форвард наконец-то сумел выдохнуть и снять с себя напряжение. Кузьменко забил и сделал результативную передачу, помог разгромить «Каролину», набрав первые очки в составе «Лос-Анджелеса», и отблагодарил главного тренера команды Джона Хиллера за терпение.

Само собой, после матча тренер «Лос-Анджелеса» не мог не прокомментировать прорыв Кузьменко и долгожданную шайбу своего первого звена в равных составах.

— Знаете, тренеры часто говорят вам, что вы молодец и не нужно беспокоиться об отсутствии очков. Но, конечно, гораздо лучше действительно забить гол и сделать голевую передачу. Надеюсь, этот матч станет трамплином не только для него, но и для всего первого звена. Пока они забивают не так много, как им хотелось бы. Однако пока мы не собираемся их разбивать, — цитирует Хиллера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кузьменко уже выступал за «Калгари» и «Филадельфию». Всего у нападающего 8 голов и 16 передач.