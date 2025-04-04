Реклама
Прямой эфир
Мир
В Литве обвинили РФ в гибели американских военных на учениях
Спорт
«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина по итогу матча с «Северсталью»
Мир
Во Франции приговор Марин Ле Пен назвали безумием
Мир
Лавров сообщил о плане открыть посольство РФ в Нигере в 2025 году
Мир
Израильские ВВС нанесли ракетные удары по военному объекту в Дамаске
Мир
Грузия ограничила срок пребывания в стране граждан Украины одним годом
Мир
В ООН заявили о важности соблюдения закона в деле главы Гагаузии Гуцул
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Мир
Дмитриев указал на продвижение диалога РФ и США
Общество
СК возбудил дело после гибели шахтера в Свердловской области
Мир
В Белоруссии назвали учения «Запад-2025» показом оборонных возможностей
Мир
Во Франции заявили о поддержке курса Трампа на мирное урегулирование на Украине
Мир
Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным
Мир
Во Франции назвали возможные потери из-за пошлин Трампа на алкоголь
Общество
После утечки аммиака в Саратовской области три человека обратились к медикам
Армия
Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской областью
Мир
Канада введет пошлины в 25% на импорт автомобилей из США

Голевой порог: чем запомнится первый сезон Мичкова в НХЛ

Матвей забил больше всех голов среди новичков, но вряд ли получит «Колдер Трофи»
0
EN
Фото: REUTERS/Kyle Ross
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Дебютный сезон Матвея Мичкова в НХЛ получается волнообразным — то россиянин набирает очки и входит в число главных претендентов на «Колдер Трофи», то пропадает из виду на несколько матчей или вообще садится в запас. С уходом главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы последнего должно быть куда меньше. О шансах российского нападающего получить награду лучшему новичку сезона — в материале «Известий».

Пошли голы

Не стоит думать, что временный сменщик Тортореллы Брэд Шоу что-то существенно изменил в плане тактики. Скорее просто сам Матвей почувствовал свободу — в двух матчах после смены тренера он сделал по дублю. В третьей игре отличиться Мичкову не удалось, но он принял участие в обеих результативных атаках «летчиков», которые принесли минимальную победу над «Нэшвиллом» 1 апреля.

Пять голов до Гретцки: главные достижения россиян в НХЛ
Овечкин приближается к великому рекорду, Кучеров выбил сотню

В середине второго периода Мичков выводил на бросок Конекны, и тот не попал в ворота, но в конце длительной смены «Филадельфия» всё же открыла счет. Контратака хозяев началась с отбора шайбы Егором Замулой, а Мичков перевел игру в чужую зону, обыграл защитника Остерле и начал трехходовку, завершившуюся голом Полинга.

Гости быстро сравняли счет, но уже в следующей смене «Флайерз» вновь вышли вперед. У Мичкова бросок не получился — шайба сошла с крюка, но Драйсдейл тут же подстраховал партнера.

Весь третий период «Филадельфия» оборонялась, но смогла выстоять благодаря шикарной игре Ивана Федотова, отразившего 28 из 29 бросков. Плей-офф для «летчиков» пока остается несбыточной мечтой, но для российского вратаря игра стала несомненным успехом — в последнее время Федотова постигла серия неудач.

Мичков же вплотную приблизился к самому результативному новичку сезона — защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону, у которого 59 (5+54) очков. У Матвея — на одно меньше, но куда больше голов (24).

За и против

Разве что подвисает у Матвея показатель полезности: –13. Это худший показатель среди нападающих «Филадельфии». А если брать и защитников, то хуже дела только у Егора Замулы (–14) и Джимми Драйсдейла (ужасающие –27). При этом стоит вспомнить статистику Коннора Бедарда — главного таланта поколения и ровесника Мичкова — там вообще худший показатель всей лиги: –38.

Еще один интересный факт: у Бедарда, на которого буквально молились все фанаты «Чикаго», в этом сезоне всего на одно очко больше, чем у Мичкова. При этом для канадца этот сезон уже второй в Национальной хоккейной лиге, а для россиянина — дебютный.

Значит ли это, что Мичков с легкостью возьмет «Колдер Трофи» — награду лучшему новичку сезона? Совсем нет. Более того, с очень большой вероятностью россиянин ее не получит. Все из-за монструозного сезона Лэйна Хатсона, о котором уже упоминали.

Он, будучи защитником, сделал уже 62 результативных действия. Это первый случай за 33 года, когда защитник в свой первый сезон в лиге набирает более 60 очков. Для сравнения, второй по результативности защитник-новичок в этом году — Дрю Хеллесон из «Анахайма» (у него 12 очков).

Какие аргументы за Колдер у Мичкова? Последние два месяца. Да, россиянин вспыхнул после увольнения Тортореллы, набрав 7 (4+3) очков в трех матчах. Но на самом деле Мичков в большом порядке с начала ноября: на этом немаленьком отрезке он в формате пять на пять набрал очков больше, чем Сидни Кросби, Алексей Протас, Брэйден Хэйгел и Роберт Томас.

Фанаты «Филадельфии» упирают на то, что по игре в равных составах Мичкову нет равных среди новичков лиги: и Хатсон, и Селебрини набрали гораздо меньше.

Еще один статистический факт: с 1 декабря Матвей в формате пять на пять набрал всего на четыре очка меньше, чем Натан Маккиннон, но при этом сыграл на 210 минут меньше.

За Хатсона играет другой важный факт: его «Монреаль» всерьез борется за попадание в плей-офф, и защитник сыграл в этом очень важную роль. «Филадельфия» Мичкова барахталась около топ-8 команд примерно половину сезона, а потом залегла на дно.

Клюшки к бою: выйдут ли россияне и американцы на лёд в товарищеском матче
Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа неожиданно приобрел хоккейный оборот

Даже если Мичков не получит Колдер, то этот сезон он точно может занести себе в актив. Загибаем пальцы:

  1. Успел поиграть при деспотичном тренере и был при нем успешен.

  2. Набрался уверенности и осознал, что может быть топ-игроком на уровне НХЛ.

  3. Доказал, что на него можно делать ставку как на лидера.


До конца регулярного чемпионата осталось еще шесть матчей. Если Мичков так и продолжит набирать по два очка, то вполне сможет зацепиться за Колдер.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025