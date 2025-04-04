Голевой порог: чем запомнится первый сезон Мичкова в НХЛ

Дебютный сезон Матвея Мичкова в НХЛ получается волнообразным — то россиянин набирает очки и входит в число главных претендентов на «Колдер Трофи», то пропадает из виду на несколько матчей или вообще садится в запас. С уходом главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы последнего должно быть куда меньше. О шансах российского нападающего получить награду лучшему новичку сезона — в материале «Известий».

Пошли голы

Не стоит думать, что временный сменщик Тортореллы Брэд Шоу что-то существенно изменил в плане тактики. Скорее просто сам Матвей почувствовал свободу — в двух матчах после смены тренера он сделал по дублю. В третьей игре отличиться Мичкову не удалось, но он принял участие в обеих результативных атаках «летчиков», которые принесли минимальную победу над «Нэшвиллом» 1 апреля.

В середине второго периода Мичков выводил на бросок Конекны, и тот не попал в ворота, но в конце длительной смены «Филадельфия» всё же открыла счет. Контратака хозяев началась с отбора шайбы Егором Замулой, а Мичков перевел игру в чужую зону, обыграл защитника Остерле и начал трехходовку, завершившуюся голом Полинга.

Гости быстро сравняли счет, но уже в следующей смене «Флайерз» вновь вышли вперед. У Мичкова бросок не получился — шайба сошла с крюка, но Драйсдейл тут же подстраховал партнера.

Весь третий период «Филадельфия» оборонялась, но смогла выстоять благодаря шикарной игре Ивана Федотова, отразившего 28 из 29 бросков. Плей-офф для «летчиков» пока остается несбыточной мечтой, но для российского вратаря игра стала несомненным успехом — в последнее время Федотова постигла серия неудач.

Мичков же вплотную приблизился к самому результативному новичку сезона — защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону, у которого 59 (5+54) очков. У Матвея — на одно меньше, но куда больше голов (24).

За и против

Разве что подвисает у Матвея показатель полезности: –13. Это худший показатель среди нападающих «Филадельфии». А если брать и защитников, то хуже дела только у Егора Замулы (–14) и Джимми Драйсдейла (ужасающие –27). При этом стоит вспомнить статистику Коннора Бедарда — главного таланта поколения и ровесника Мичкова — там вообще худший показатель всей лиги: –38.

Еще один интересный факт: у Бедарда, на которого буквально молились все фанаты «Чикаго», в этом сезоне всего на одно очко больше, чем у Мичкова. При этом для канадца этот сезон уже второй в Национальной хоккейной лиге, а для россиянина — дебютный.

Значит ли это, что Мичков с легкостью возьмет «Колдер Трофи» — награду лучшему новичку сезона? Совсем нет. Более того, с очень большой вероятностью россиянин ее не получит. Все из-за монструозного сезона Лэйна Хатсона, о котором уже упоминали.

Он, будучи защитником, сделал уже 62 результативных действия. Это первый случай за 33 года, когда защитник в свой первый сезон в лиге набирает более 60 очков. Для сравнения, второй по результативности защитник-новичок в этом году — Дрю Хеллесон из «Анахайма» (у него 12 очков).

Какие аргументы за Колдер у Мичкова? Последние два месяца. Да, россиянин вспыхнул после увольнения Тортореллы, набрав 7 (4+3) очков в трех матчах. Но на самом деле Мичков в большом порядке с начала ноября: на этом немаленьком отрезке он в формате пять на пять набрал очков больше, чем Сидни Кросби, Алексей Протас, Брэйден Хэйгел и Роберт Томас.

Фанаты «Филадельфии» упирают на то, что по игре в равных составах Мичкову нет равных среди новичков лиги: и Хатсон, и Селебрини набрали гораздо меньше.

Еще один статистический факт: с 1 декабря Матвей в формате пять на пять набрал всего на четыре очка меньше, чем Натан Маккиннон, но при этом сыграл на 210 минут меньше.

За Хатсона играет другой важный факт: его «Монреаль» всерьез борется за попадание в плей-офф, и защитник сыграл в этом очень важную роль. «Филадельфия» Мичкова барахталась около топ-8 команд примерно половину сезона, а потом залегла на дно.

Даже если Мичков не получит Колдер, то этот сезон он точно может занести себе в актив. Загибаем пальцы:

Успел поиграть при деспотичном тренере и был при нем успешен. Набрался уверенности и осознал, что может быть топ-игроком на уровне НХЛ. Доказал, что на него можно делать ставку как на лидера.



До конца регулярного чемпионата осталось еще шесть матчей. Если Мичков так и продолжит набирать по два очка, то вполне сможет зацепиться за Колдер.