Клюшки к бою: насколько реально проведение матчей россиян и американцев

За итогами телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа следил без преувеличения весь мир. Тем удивительнее то, что помимо поиска разрешения сложнейших политических и экономических дилемм внезапно нашлось место для совсем нетипичных в нынешней ситуации вопросов. А именно американский лидер поддержал идею президента РФ о проведении товарищеского матча между российскими и американскими хоккеистами, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Лучшие против лучших

Сообщение об этом вышло на сайте Кремля поздним вечером 18 марта.

— Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, — говорится в заявлении.

Пока дополнительной информации о каких-либо деталях возможного соревнования быть не может, но в глобальном плане факт таких переговоров смотрится оптимистично. Видимо, постепенное возвращение российского спорта на международную сцену неизбежно.

При этом для спортивных структур, включая НХЛ, такие новости стали большой неожиданностью. Ясности нет, поэтому потенциально заинтересованные стороны отвечали однотипно скучно, выступая за все хорошее и против всего плохо. Их можно понять. Даже в теории сложно представить, какое развитие получит это решение в ближайшем будущем.

— Если два президента договорились, почему бы не верить, что такие матчи состоятся, — подчеркнул «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. — Будет интересно. Трампу не так много времени осталось, чтобы играть, потому что наш президент умеет, забивает! Поэтому у Дональда есть какое-то время. Мы можем научить Трампа! У нас хороший опыт есть. Пускай приезжает в наш тренировочный лагерь. Мы быстро поставим его на коньки! Дай бог, чтобы игры состоялись.

Воображение рисует и матчи между клубами, и игры с участием сборных, и какие-нибудь турне молодежек, и что-то еще. Однако забегать далеко вперед сейчас — бесполезное занятие. Трамп известен тем, что поступает так, как ему выгодно. Президент США в первую очередь — бизнесмен, во вторую — харизматичный политик, в третью — все остальное. С трудом можно представить, что он будет диктовать свои условия НХЛ с целью отправить Панарина и Кучерова на матч против братьев Ткачаков на международном уровне.

— Надеюсь, что скоро все разрешится, и лучшие будут играть против лучших, — заявил «Известиям» звездный форвард СКА, обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. — Это правильно. А наше дело играть в хоккей. Матч Россия — США — красивая история? Хочется играть против лучших. Любой спорт должен работать по такому принципу.

— Получается, я угадала, ранее говорила, что нужно будет обязательно провести такой матч и включить в состав на такую игру Александра Овечкина, — заявила «Известиям» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. — В любом случае выстраивание отношений через спорт — это самое правильное решение, и такой хоккейный матч может стать знаковым. А то, что матчи хотят провести и в США, и в России, это лучшая идея. Многие американские болельщики очень сильно этого ждут, потому что они давно хотят увидеть, какую потрясающую команду все наши хоккеисты могут составить. Думаю, ажиотаж вокруг этих игр будет не меньше, чем вокруг чемпионата мира по футболу.

Уже проводились

При этом очевидно, что снятие любых санкций, даже спортивных, становится процессом, который растягивается на годы. О позиции Канады и особенно большинства европейских стран, в отличие от Трампа стоящих на другой идейной платформе, забывать ни в коем случае нельзя. Они будут сопротивляться возвращению хоккейной России на международный уровень любыми способами.

Следовательно, ФХР и КХЛ как заинтересованные стороны должны иметь в голове дальновидный план и сформулированную дорожную карту. Сразу игнорировать мнение ИИХФ и ее союзников, ссылаясь только на коммюнике от Трампа, нельзя. В конце концов, играть-то хочется со всеми, а не только с американцами.

— Матчи могут быть проведены, на мой взгляд, и на уровне сборных, когда будет идти чемпионат мира, от которого нас отстранили, — сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев. — Но достаточное количество качественных хоккеистов уже не будут играть в Кубке Стэнли. Поэтому вторая половина мая или первая половина июня могут быть датами такого матча. Но надо разговаривать конкретно на уровне USA Hockey и НХЛ.

Также Медведев сообщил, что «СКА-Арена» готова принять подобные матчи.

— «СКА-Арена» — лучшая арена в России, — продолжил Медведев. — Самая вместительная и комфортная. Если один из матчей или серия будет проведена у нас, это станет отличным событием, которое привлечет болельщиков и представителей СМИ. У нас уже был опыт организации матчей с командами НХЛ. Мы играли с «Каролиной», рижское «Динамо» играло с «Финиксом». И эти матчи прошли очень успешно. Также мы проводили игры с ветеранами НХЛ. Опыт у нас есть.

Если эти игры случатся (стоит повторить, что пока непонятен формат и состав участников), то не станут первыми в истории противостояния КХЛ и НХЛ. В 2008-м «Металлург» (прямо перед запуском Континентальной лиги) встретился с «Рейнджерс» в первом в истории матче за Кубок Виктории — выставочном турнире, состоящем из одной игры между командами из Европы (победителем Кубка европейских чемпионов) и НХЛ. «Магнитка» в том матче, прошедшем в Швейцарии, потерпела поражение с минимальным перевесом (3:4).

В октябре 2010-го состоялось еще две игры, но уже организованных на уровне КХЛ и НХЛ: СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» на домашнем льду уступило «Финиксу» (1:3). После этого российские команды не встречались с американскими или канадскими на клубном уровне.