Овечкин ведет погоню за великим рекордом Гретцки. Что нужно знать

Российский хоккеист Александр Овечкин подобрался вплотную к тому, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Ему осталось забросить всего одну шайбу, чтобы установить новый рекорд. В чем значимость этого достижения и как оно стало возможным — в материале «Известий».

Какую погоню ведет Овечкин

• Не будет преувеличением сказать, что 2025 год войдет в историю спорта как год погони Овечкина за голевым рекордом Гретцки. Это одно из главных достижений в хоккее, которое раньше было принято относить к категории вечных. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которой и идет заочная борьба двух хоккеистов, это безоговорочно самое ожидаемое событие, задвигающее на задний фон привычную борьбу клубов друг с другом. 31 марта НХЛ сменила логотип в соцсетях, посвятив его погоне Овечкина.

• На данный момент Овечкин забросил за карьеру 894 шайбы в регулярных сезонах НХЛ. Ему остается оформить еще один гол, чтобы установить новый рекорд. Основная интрига связана с тем, когда именно это произойдет.

• Клуб Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет еще шесть матчей в текущем сезоне, в том числе два на домашней арене. Если он будет забрасывать шайбы в текущем темпе, то рекорд может быть побит уже завтра, 6 апреля, за пять игр до конца сезона. Если этого не произойдет, то следующая игра состоится 10 апреля.

В чем величие рекорда Гретцки

• Гретцки безоговорочно признается величайшим хоккеистом в истории. Он выступал в Национальной хоккейной лиге с 1979 по 1999 год, провел 1487 матчей в регулярном сезоне и еще 208 в плей-офф. За свою карьеру Гретцки четыре раза выигрывал главный трофей НХЛ Кубок Стэнли, но в первую очередь он известен своими индивидуальными достижениями. Когда в 1999 году канадский хоккеист завершил карьеру, он был объявлен обладателем 61 официального рекорда НХЛ — 40 в регулярном сезоне, 15 в плей-офф и шести в матчах всех звезд.

• Главным в карьере Гретцки является то, что он стал лучшим бомбардиром (голы и передачи), лучшим снайпером (только голы) и лучшим ассистентом (только передачи) регулярных сезонов НХЛ. Всего он набрал 2857 очков, оформил 894 гола и сделал 1963 передачи. По каждому из этих показателей Гретцки стал не просто лучшим, но и серьезно оторвался от любого конкурента. Когда он завершил карьеру, то опередил предыдущего хоккейного небожителя Горди Хоу на 1007 очков, на 93 гола и на 914 передач — по первому и третьему показателю отрыв превысил 1,5 раза. Если бы даже он не забросил ни одной шайбы за карьеру, то все равно был бы лучшим бомбардиром за счет одних передач. В списках величайших спортивных рекордов, которые периодически определяют СМИ, цифры Гретцки неизменно оказываются впереди.

• За 26 лет другим хоккеистам удалось побить лишь пять официальных рекордов Гретцки, причем одно достижение отобрал как раз Овечкин — он опередил канадца по количеству регулярных сезонов с 40 голами (13 против 12). Что касается абсолютных показателей по очкам, голам и передачам, то остальным хоккеистам удавалось в лучшем случае догнать Хоу, но к Гретцки не подбирался никто. Парадоксально, но после завершения карьеры он даже приобрел еще один рекорд. Еще один канадец Марио Лемье был лучшим по среднему числу передач за матч (2,005), но когда он возобновил карьеру в 2000-м, то снизил этот показатель, и тогда на первое место вышел как раз Гретцки (1,921).

Почему Гретцки такой результативный

• Гретцки обладал огромным талантом, благодаря которому мог обеспечить себе первенство по множеству личных статистических показателей. Но существовал еще ряд факторов, которые выступили своеобразными катализаторами и сделали многие рекорды Гретцки не просто исключительными, а невозможными к преодолению. Расцвет его карьеры пришелся на 1980-е годы и начало 1990-х, которые считаются целой эпохой в профессиональном хоккее.

• В то время НХЛ отличалась особенно высокой результативностью. Матчи, в которых могло быть заброшено больше десяти шайб (а к каждой из них полагается до двух передач), были рядовым событием. Гретцки при этом играл в 1980-х в одной из величайших команд в истории «Эдмонтон Ойлерз», с которой он и выиграл четыре Кубка Стэнли за пять лет.

• Особенностью того времени было то, что уже стали появляться звезды первой величины вроде Гретцки, но при этом общий уровень команд не был достаточно сбалансированным. Третьи пары защитников и четвертые тройки нападающих еще не были достаточно мастеровиты, как сейчас, так что на льду могли встретиться игроки совсем разных квалификаций. Это позволяло строить игру от нападения и набирать едва ли не столько очков, сколько захочется. Вдобавок судьи гораздо чаще удаляли за нарушения, позволяя постоянно разыгрывать большинство.

• Роль вратаря тоже заметно отличалась в то время. Их экипировка была меньше по площади, так что вероятность попадания шайбы была попросту выше. Не было современных легких материалов, так что вратарю приходилось быть либо неповоротливым, либо терпеть огромную боль от попадания летящего снаряда. Вратарям в целом не уделялось должного внимания в клубах, так что они могли даже не иметь собственных тренеров. Сказывалась и разница в зарплатах — большой игрок с подходящими для голкипера габаритами предпочитал игру в поле, а не в воротах. Наконец, вратари попросту не владели базовой для наших дней игровой техникой, не умели падать под шайбы и играть на коленях, чтобы максимально эффективно закрывать площадь ворот.

• В 1990-х в хоккее настали перемены. Команды стали играть от обороны, выросло среднее мастерство вратарей и защитников, появилось больше зарубежных игроков, в том числе из России, Чехии, Финляндии, привнесших свои особенности и вступавших в противоречие с прежним атакующим стилем. В это время уже сам Гретцки больше не показывал умопомрачительных цифр, вроде 215 очков за сезон из 80 матчей или четырех голов за один период. В 2000-е годы введение потолка зарплат и растущая конкуренция понизили результативность НХЛ до исторических значений, сделав рекорды Гретцки вечными.

Как Овечкину удается бить рекорд

• В этой связи особенно ценно то, что один из трех величайших рекордов Гретцки все-таки оказался под угрозой. Овечкин приблизился к канадцу настолько близко, что затмил этой погоней всё остальное, что происходит в лиге.

• В том, что из всех достижений Гретцки будет побито именно голевое, есть определенная логика. Хотя он и был центральным нападающим, все-таки основу его результативности составили не голы, а передачи. Гретцки не был чистым снайпером, и в истории НХЛ есть те, которые попадали шайбой гораздо лучше него. Его средний показатель за матчи составляет 0,6 гола, и это только седьмое место в лиге. В абсолютный рекорд оно превратилось благодаря тому, что Гретцки провел на льду 1487 матчей — другие снайперы не имеют и тысячи игр. Овечкин забил рекорд на 1486 матче.

• Овечкин же как раз является прирожденным снайпером, способным завершить голом любую игровую ситуацию. В «Вашингтон Кэпиталз» он сразу получил большой кредит доверия и возможность играть так, как он считает нужным. Более того, вся команда стала подстраиваться под него, чтобы он мог реализовывать весь свой голевой потенциал. В результате уже в первые сезоны Овечкин заложил основу под будущий рекорд. Хотя его команде и было бы выгоднее, чтобы он играл более разнопланово и чаще отдавал шайбу партнерам, все-таки он так и остался именно снайпером.

• Немаловажным фактором стало то, что, когда результативность НХЛ опустилась до минимальной, были предприняты некоторые шаги, чтобы слегка ее повысить. Вратарям сократили размеры экипировки, полевым игрокам разрешили более удобные клюшки, появились более динамичные овертаймы в формате «3 на 3», расширение лиги слегка понизило общий уровень мастерства. Наконец, разрешенными стали даже голы коньком.

• Всё это совпало с тем временем, когда статистика Овечкина в силу естественных причин должна была стать хуже. Но в итоге он сохранил темп, которого придерживался сам Гретцки. Несколько лет назад стало очевидно, что возможность побить рекорд зависит только от того, сколько еще матчей успеет провести Овечкин. Здесь стоит напомнить, что во время его карьеры НХЛ дважды пережила локаут, когда из-за отсутствия соглашения между лигой и хоккеистами игры не проводились. Россиянин мог бы провести чуть ли не на 100 матчей больше, если бы не это обстоятельство, с которым Гретцки не сталкивался.

• Компенсировать потери из-за локаута помогли и мудрый менеджмент «Вашингтона», подбиравший Овечкину идеальных партнеров и не давивший на свою главную звезду, и современные достижения медицины и физиологии, продлившие спортивный возраст форварда, — в 39 лет Овечкин продолжает оставаться одним из лучших игроков НХЛ, в то время как Гретцки закончил карьеру в 38. Для этих двух факторов особенно показателен текущий сезон. Когда в ноябре 2024-го Овечкин сломал ногу, он выбыл всего на 16 матчей. При этом его команда выступала так здорово, что давно уже выполнила задачи на сезон и могла позволить Овечкину сосредоточиться на погоне за Гретцки.