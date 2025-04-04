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Экономист оценил возможное влияние пошлин Трампа на отношения ЕС и России

Экономист Беляев: пошлины Трампа могут изменить отношения Евросоюза с Россией
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Введение пошлин на импорт товаров из Европы в США может изменить отношение стран Евросоюза (ЕС) к России. Такое мнение экономист Михаил Беляев высказал в пятницу, 4 апреля.

По словам специалиста, в таких условиях бизнесу придется искать новые рынки сбыта, одним из которых может стать Россия.

«Пошлины президента США Дональда Трампа России не грозят ничем. Министр финансов США объяснял, что товарооборот у нас небольшой — всего $3,5 млрд в прошлом году и на их внутреннее производство в негативном ключе мы не влияем. Скорее наоборот», — сказал Беляев в разговоре с Lenta.Ru.

Экономист добавил, что за 2024 год Россия закупила товаров у США на сумму $500 млн, США у России — $3,5 млрд. При этом речь идет о закупке критически важных для экономики товаров: уран, титан, удобрения, без которых не может жить сельское хозяйство, подчеркнул он.

Эксперт добавил, что прямого влияния пошлин на Россию не будет, а косвенное — возможно.

«Серьезные пошлины введены в отношении Европы, Японии. При этом мы знаем, что порядка 20% европейского экспорта реализуется именно в США, и куда-то эти объемы надо девать. Придется обращать свое внимание на Восток, и мимо России пройти не получится. Значит, Европа будет вынуждена пересмотреть свою санкционную политику и подумать над восстановлением отношений», — заключил он.

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Ранее в этот день депутат бундестага, внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен раскритиковала политику сохранения антироссийских санкций на фоне анонсированных Трампом импортных пошлин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что мировую экономику лихорадит от пошлин, введенных Трампом, передает НСН. Пресс-секретарь президента России отметил, что РФ не попала в список таких стран, потому что торговля в сколько-нибудь осязаемых цифрах между Москвой и Вашингтоном отсутствует, передает RT.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент заявил, что теперь американцы снова станут богатыми.

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