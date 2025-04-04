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В Германии назвали безумием сохранение санкций против России на фоне пошлин США

Депутат Дагделен: только безумцы цепляются за санкции против России
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frederic Kern
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Депутат бундестага, внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен 4 апреля раскритиковала политику сохранения антироссийских санкций на фоне анонсированных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин.

«В этой ситуации только безумцы цепляются за разрушительные для себя санкции против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая», — написала депутат в соцсети X (бывш. Twitter).

По ее словам, действия Трампа можно расценивать как «экономическую войну против половины мира», последствия которой особенно сильно затронут экономику Германии.

«На карту поставлены сотни тысяч рабочих мест», — подчеркнула депутат.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что мировую экономику лихорадит от пошлин, введенных Трампом. Пресс-секретарь президента России отметил, что РФ не попала в список таких стран, потому что торговля в сколько-нибудь осязаемых цифрах между Москвой и Вашингтоном отсутствует.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент заявил, что теперь американцы снова станут богатыми.

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