Песков заявил о «лихорадке» мировой экономики из-за пошлин Трампа

Мировую экономику лихорадит от пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, поступают неблагоприятные прогнозы экономистов. Об этом на брифинге 4 апреля рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень такой турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит. Мы слышим с вами весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных экономистов, которые с пессимизмом воспринимают эти последние новости», — прокомментировал он ситуацию.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия не попала в список таких стран, потому что торговля в сколь либо осязаемых цифрах с нею отсутствует.

Однако, по его словам, РФ данное решение американского правительства вряд ли на руку. Песков отметил, что при таком «шторме» на мировом рынке нужно быть внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для российской экономики.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент заявил, что американцы снова станут богатыми.