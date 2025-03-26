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Адвокат Гуцул назвала излишним задержание главы Гагаузии

Адвокат главы Гагаузии: задержание Гуцул в Кишиневе было излишним
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Фото: ТАСС/Денис Бочаров
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Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева было излишним, поскольку инкриминируемые действия относятся к 2023 году. Об этом 26 марта заявила «Известиям» ее адвокат Наталья Байрам.

По словам защиты, допрос в качестве подозреваемой состоялся в среду, 26 марта, хотя Гуцул была задержана вечером 25 марта. При этом, как отметила Байрам, обвинение должно быть предъявлено не позднее 27 марта.

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О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно в этот же день. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. В НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

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