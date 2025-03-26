Повышенное давление: чем обернется задержание главы Гагаузии

Молдавский блок «Победа» обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если главу автономной Гагаузии Евгению Гуцул не отпустят. Об этом «Известиям» сообщили в оппозиционной структуре страны. Башкана задержали в преддверии начала избирательной кампании в парламент. Схожая ситуация наблюдалась перед президентскими выборами в 2024-м: тогда власти начали заводить дела против оппозиционных политиков и давить на СМИ. Сейчас из-за длительного экономического кризиса в республике поддержка властей среди населения падает ежемесячно.

Задержание Евгении Гуцул

Вечером 25 марта в аэропорту Кишинева задержали Главу Гагаузии Евгению Гуцул. Ее взяли под стражу на 72 часа, а также изъяли паспорт. Гуцул направлялась в Стамбул на Международный журналистский конгресс. В ближайшее время ей предъявят официальные обвинения, сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией республики. Башкан неоднократно говорила о намерении укреплять дружественные отношения Гагаузии с Москвой и выступала против радикальной антироссийской политики Кишинева.

В генпрокуратуре Молдавии позже уточнили, что задержание Гуцул связано с запретом на ее выезд из Молдавии. Марина Таубер, депутат блока «Победа», исполнительным секретарем национального политсовета которого и является башкан, сказала, что прокуратура республики готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней.

Задержание Евгении Гуцул — это не просто политическая расправа, это акт откровенного террора против Гагаузии, заявили «Известиям в блоке «Победа».

— Если молдавские суды не прекратят этот цирк, дело Гуцул неизбежно окажется в ЕСПЧ. Гагаузия не сдастся и будет бороться за свои права, — заявили в блоке.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на съезде сторонников молдавского политического блока «Победа» в Москве. 16 августа 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Неделей ранее полиция Молдавии провела обыски у сторонников блока «Победа» по делу о незаконном финансировании. Их обвиняют в коррупции на выборах осенью 2024-го. В том же году Евгению Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании ликвидированной партии «Шор». Судебный процесс по этому делу длится до сих пор. Сама же Гуцул называла дело сфабрикованным.

Сторонники конструктивных отношений с Россией попадают под наиболее ожесточенный прессинг в Молдавии, прокомментировала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Оценки ситуации уже дали в самой республике, прямо назвав произошедшее «беспределом» и «открытым политическим террором». По мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей всё чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство. На неугодных политиков заводятся уголовные дела, независимые, прежде всего русскоязычные, СМИ подвергаются цензуре, их просто закрывают, — отметила дипломат.

Заседание суда в Кишиневе по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии «Шор». 31 июля 2024 года Фото: РИА Новости/Родион Прока

Задержание башкана — проявление политических репрессий, говорит «Известиям» профессор РАНХиГС при президенте РФ, главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова. Примечательно, что утром 25 марта на заседании Высшего совета по безопасности президент Молдавии Майя Санду указала на необходимость борьбы с дезинформацией и попытками внешнего влияния на избирательный процесс. И тем же вечером Евгению Гуцул задержали, причем без предъявления обвинения.

— Сейчас власти судорожно придумывают обоснование своего решения и пытаются выдать его общественности «задним числом». Разумеется, пока ничего не клеится, потому что это решение носило волюнтаристский характер, оно сугубо политическое и юридически не обосновано. Формально это будет представлено необходимостью расследования дела 2023 года (в том году Евгения Гуцул стала главой Гагаузии. — Ред.) о незаконном финансировании избирательной кампании, хоте те выборы были признаны состоявшимися, — говорит Харитонова.

Незаконный арест Гуцул — логичное продолжением курса на установление тотальной диктатуры, говорит «Известиям» депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. Она напомнила, что на прошедших президентских выборах в Молдавии именно в Гагаузии Санду получила 3%.

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Отношения Комрата и Кишинева радикально испортились после выборов в автономии в 2023-м. Власти Молдавии пытались объявить их незаконными, в ЦИК Гагаузии приезжали с обысками прокуроры из Кишинева. Санду также отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, несмотря на то что так положено по законодательству Молдавии.

Сейчас политическое противостояние вышло на новый уровень и неслучайно накануне парламентских выборов, говорит Наталья Харитонова.

— Пример Гуцул должен, видимо, стать уроком для всех оппозиционных политиков. На мой взгляд, дело, как всегда бывает Молдове в таких случаях, развалится, однако политик не сможет вести полноценную деятельность в период подготовки к выборам, а в случае с Гуцул — еще и административную, — добавила она.

Позиции PAS перед выборами

Ситуация сейчас напоминает 2024-й, когда примерно за полгода до президентских выборов правящая партия активизировала давление на соперников. Тогда закрыли ряд СМИ, против оппозиционных политиков начали заводить дела, а кандидата в президенты от блока «Победа» Василия Болю и вовсе не допустили к участию в выборах.

Но, несмотря на притеснение оппозиции накануне голосования, Майя Санду победила на выборах лишь с небольшим отрывом, набрав 55,33%, а кандидат от Партии социалистов, который выступал за укрепление отношений с РФ, Александр Стояногло — 44,67%.

Президент Моладвии Майя Санду во время церемонии вступления в должность. 24 декабря 2024 года Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

После голосования рейтинг правящей партии Майи Санду PAS (партия «Действие и солидарность») начал стремительно падать. По результатам первого в 2025-м соцопроса iData, на предстоящих парламентских выборах за правящую партию готовы голосовать только 27,2%. Но еще в декабре эта цифра составляла 29,8%.

Молдавия сейчас переживает экономический кризис. После начала курса на отдаление от РФ, который приняли действующие власти, Кишинев потерял доступ к дешевому рынку энергоресурсов, что спровоцировало рост цен. Сейчас республика закупает голубое топливо у европейских поставщиков по их тарифам. Но декабре 2024-го цены на газ здесь выросли уже на 27,6%. Кроме того, после прекращения транзита через Украину Молдавия перестала получать большую часть электроэнергии с ГРЭС в Приднестровье и начала закупать ее в Румынии по более высоким ценам.

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

В последние полгода в Молдавии из-за недовольства действиями властей и падения уровня жизни участились протесты. Так, на них выходят фермеры. Они обвиняют власти республики в безразличии к их проблемам. Сельское хозяйство и животноводство — основные отрасли для страны.

Все эти проблемы — предвестники поражения правящей партии на предстоящих парламентских выборах, продолжает Алена Аршинова.

— Санду теряет социальную и политическую поддержку народа. <…> По этой причине власти Молдовы включили репрессивные механизмы для зачистки политического поля, — говорит депутат.

Парламент Гагаузии 26 марта уже пообещал массовые протесты в республике, если Гуцул не отпустят. Очевидно, что команде Санду протесты в стране не сыграют на руку во время подготовки к выборам: в таком случае ее рейтинг продолжит снижаться. Жители Гагаузии вышли на шествие в Комрате с требованием освободить главу автономии. По данным силовиков, всего пришло несколько сотен человек.