Комрат не рад: главу Гагаузии задержали в молдавском аэропорту

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту столицы Молдавии. Предварительно известно, что Гуцул поместили под стражу на три дня, у нее забрали паспорт. Россия осудила власти Молдавии из-за задержания главы автономии. Подробнее о событии — в материале «Известий».

Арест Евгении Гуцул: отобрали паспорт и досмотрели

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Гуцул летела в Стамбул на Международный журналистский конгресс, где у нее были запланированы встречи.

По словам замначальника внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова, Гуцул остановили на пограничном контроле и увели в комнату для дополнительного осмотра. Также стало известно, что у нее забрали паспорт. Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул во время торжественных мероприятий на территории музейного комплекса «Царицыно» по случаю 30-летия провозглашения автономии Гагаузии. 14 декабря 2024 года Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Пресс-служба НАЦ сообщила, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Ожидается, что прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

Накануне Национальный антикоррупционный центр Молдавии провел обыски по делу о финансовых нарушениях на выборах двухлетней давности.

В генпрокуратуре Молдавии тем временем уточнили, что задержание главы Гагаузской автономии связано с запретом на ее выезд из Молдавии.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул и сторонники оппозиционной партии «Победа» у здания суда после заседания по делу о незаконном финансировании партии «Шор». 23 июля 2024 года Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

«В результате рутинной проверки при прохождении пограничного контроля было установлено, что она (Гуцул. — Ред.) числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. <...> Впоследствии данное лицо было задержано на 72 часа», — указано в сообщении на странице ведомства в социальной сети Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщил после встречи с Гуцул в изоляторе депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Денис Уланов, глава Гагаузии уверена в своей невиновности.

Парламент Гагаузии потребовал немедленно освободить Гуцул и провести международное расследование, а также прекратить политические репрессии, перестать дискриминировать автономию и соблюдать ее права, отправить в отставку прокуроров и сотрудников Антикоррупционного центра CNA, которые замешаны в фабрикации дел против политиков.

Что нужно знать о Гагаузии — автономии в составе Молдавии

Гагаузия — это автономия на юго-востоке Молдавии, на юге исторической области Бессарабия, со столицей в городе Комрат. На территории проживают гагаузы — этническое меньшинство страны.

По данным переписи 2014 года, в Гагаузии проживало 134,5 тыс. человек, в начале 2024 года статистическое бюро страны оценило население автономии в 115 тыс. человек.

В апреле 2024 года, после прихода к власти Евгении Гуцул, Гагаузия выбрала курс на сближение с Россией и пригрозила Молдавии, придерживающейся сегодня антироссийских позиций, выходом из состава страны. Официальный Кишинев не согласен ни с результатами выборов в Гагаузии, ни с ее новым курсом.

В 2024 году глава Гагаузии посетила Россию и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. После этого она заявила, что визит в Россию был «плодотворным».

Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории «Сириус». 6 марта 2024 года Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

В январе 2025 года Гуцул заявляла, что руководство Молдавии будет создавать препоны для оппозиционных сил в период парламентских выборов.

«Власти Молдавии всё сделают для того, чтобы нам ставить препоны, блокировать определенные работы, потому что они видят и увидели на этих президентских выборах, что доверие граждан Республики Молдова теряется каждый день», — отмечала политик.

Напомним, президентские выборы в Молдавии прошли в октябре 2024 года. В первом туре ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов, по итогам второго тура победила действующий президент Майя Санду.

Реакция на задержание Гуцул и протесты

Россия осуждает власти Молдавии из-за задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщил 26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, действующие власти используют методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию [президенту Молдавии] Майе Санду. Очень плохо, что при этом они выходят за рамки всех демократических норм и принципов», — сказал он на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ предположил, что во многом молдавские власти копируют манеру поведения Румынии, «где попрали демократию». Он допустил, что Кишинев выбрал не обращать внимание на законодательство, принципы демократии и политического плюрализма, но «оказывать неприкрытое давление на всех политических конкурентов».

Протест в связи с задержанием Гуцул выразил молдавский оппозиционный блок «Победа». Народное собрание Гагаузии в среду, 26 марта, проведет экстренное заседание, заявил его председатель Дмитрий Константинов.

Фото: TASS/AP/Aurel Obreja

У здания НАЦ, где находится задержанная глава автономии, собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции. В район стянуты силы полиции.

Как заявил «РИА Новости» замглавы Гагаузии Виктор Петров, задержание Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, скорее всего, за этим последуют аресты и других оппозиционеров. В преддверии парламентских выборов партия «Действие и солидарность» зачищает себе дорогу, таким образом очистив свое политическое поле от оппозиции, они хотят обеспечить себе победу.

Напомним, парламентские выборы в Молдавии должны пройти летом – осенью 2025 года, их дата еще не назначена.

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

Это не первая попытка уголовного преследования Евгении Гуцул. Обвинения в финансировании партии «Шор», которую сегодня в Молдавии называют неконституционной, были выдвинуты в январе 2022 года. Тогда ее обвиняли в получении денег из России.

В то же время основателя партии Илана Шора заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.