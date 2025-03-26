В генпрокуратуре Молдавии назвали причину задержания главы Гагаузии Гуцул

Задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева связано с запретом на ее выезд из Молдавии. Об этом 26 марта сообщила генпрокуратура страны.

«В результате рутинной проверки при прохождении пограничного контроля было установлено, что она (Гуцул. — Ред.) числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. <…> Впоследствии данное лицо было задержано на 72 часа», — указано в сообщении на странице ведомства в социальной сети Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ) сообщила, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. По словам замначальника внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова, Гуцул остановили на пограничном контроле и увели в комнату для дополнительного осмотра.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. У здания собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции, власти стянули в этот район силы полиции.