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СМИ сообщили о задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин
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СМИ сообщили о задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин

«Первый в Молдове»: Гуцул задержали в аэропорту Кишинева без объяснения причин
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Фото: РИА новости/Дмитрий Осматеско
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Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на несколько часов без объяснения причин. Об этом 25 марта сообщил телеканал «Первый в Молдове» со ссылкой на источники.

«Башкана Гагаузии Евгению Гуцул не выпускают из Молдовы. Как сообщают наши источники, у Евгении Гуцул забрали паспорт, провели полный досмотр, и уже около трех часов держат в аэропорту Кишинева, без объяснения причин», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Информационный портал Gagauznews уточнил в своем Telegram-канале, что главу Гагаузской автономии досматривают сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

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Издание Gagauznews 25 февраля сообщило, что в аэропорту Кишинева был задержан заместитель главы Гагаузии Виктор Петров. Уточнялось, что Петров прилетел в Молдову из Стамбула.

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