СМИ сообщили о задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин
Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на несколько часов без объяснения причин. Об этом 25 марта сообщил телеканал «Первый в Молдове» со ссылкой на источники.
«Башкана Гагаузии Евгению Гуцул не выпускают из Молдовы. Как сообщают наши источники, у Евгении Гуцул забрали паспорт, провели полный досмотр, и уже около трех часов держат в аэропорту Кишинева, без объяснения причин», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Информационный портал Gagauznews уточнил в своем Telegram-канале, что главу Гагаузской автономии досматривают сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.
Издание Gagauznews 25 февраля сообщило, что в аэропорту Кишинева был задержан заместитель главы Гагаузии Виктор Петров. Уточнялось, что Петров прилетел в Молдову из Стамбула.