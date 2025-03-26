Главу Гагаузии Гуцул доставили в антикоррупционный центр Молдавии
Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии. Об этом 26 марта сообщил представитель пресс-службы главы Гагаузии.
«Гуцул привезли в здание НАЦ через вход со двора. Адвокаты были вместе с ней», — передает «РИА Новости» его слова.
Он отметил, что правоохранительные органы стянули к зданию дополнительные силы. Так, там находятся несколько полицейских машин с усиленным составом. У здания также собрались сторонники Гуцул, среди которых депутаты от блока «Победа» и представители других оппозиционных партий.
О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. Позже уточнялось, что сотрудники НАЦ Молдавии задержали ее на 72 часа. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. По словам замначальника внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова, Гуцул остановили на пограничном контроле и увели в комнату для дополнительного осмотра.