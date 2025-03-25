Глава Гагаузии Гуцул задержана в Кишиневе на 72 часа

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул задержали сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии на 72 часа. Об этом 25 марта сообщило издание Gagauzia24.

«Башкан Гагаузии Гуцул задержана на 72 часа сотрудниками НАЦ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В блоке «Победа» рассказали «Известиям», что глава Гагаузии летела в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Кроме того, там же Гуцул планировала решить вопросы, связанные со здоровьем. У Гуцул также был куплен обратный билет на 30 марта, уточнили в блоке.

Председатель Народного собрания Дмитрий Константинов назвал произошедшее беспределом и заявил, что завтра, 26 марта, Народное собрание проведет экстренную сессию, где даст реакцию на незаконные действия правоохранительных органов в отношении главы автономии.

Позже в издании подтвердили, что экстренное заседание Народного собрания состоится в 10:00.

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