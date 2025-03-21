Reuters узнало о сдаче в трейд-ин рекордного количества Tesla

Автомобилисты сдали в трейд-ин рекордное количество машин Tesla на фоне протестов против компании, которые проходят в Канаде, Северной Америке и Европе из-за политики президента США Дональда Трампа и владельца Tesla Илона Маска на посту главы департамента государственной эффективности (DOGE). Об этом в четверг, 20 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Edmunds.

«Модели автомобилей Tesla 2017 года или новее составили 1,4% от всех транспортных средств, проданных до 15 марта, по сравнению с 0,4% в марте прошлого года», — говорится в публикации.

При этом аналитики Edmunds утверждают, что во второй половине месяца эта доля может возрасти. В феврале этот показатель составлял 1,2%.

Агентство пишет, что владельцы автомобилей компании Маска из США и Европы активно демонстрируют в социальных сетях, как они отказываются от продукции Tesla.

Ранее в этот день сообщалось, что организаторы международного автосалона в канадском Ванкувере исключили Tesla из списка участников, хотя электрокары марки уже находились в выставочном зале. Исполнительный директор автосалона Эрик Николл подчеркнул, что автопроизводителю «было предоставлено несколько возможностей добровольно отказаться от участия».

18 марта Илон Маск прокомментировал поджоги автомобилей компании Tesla в сервисном центре в Лас-Вегасе, назвав это терроризмом. До этого стало известно, что состояние Илона Маска уменьшилось на $110,8 млрд в период с декабря прошлого года на фоне снижения акций компании Tesla по производству электромобилей.