Компанию Tesla прогнали с автомобильной выставки в Канаде

Организаторы международного автосалона в канадском Ванкувере исключили Tesla из списка участников, хотя электрокары марки уже находились в выставочном зале. По данным Vancouver Sun, устроители мотор-шоу объяснили отказ требованиями безопасности.

Исполнительный директор автосалона Эрик Николл подчеркнул, что автопроизводителю «было предоставлено несколько возможностей добровольно отказаться от участия».

Главной заботой Ванкуверского автосалона является безопасность посетителей, экспонентов и персонала, заявили организаторы выставки на фоне протестов против Tesla в Канаде, Северной Америке и Европе в ответ на политику администрации президента США Дональда Трампа и главы Tesla Илона Маска на посту главы департамента государственной эффективности (DOGE).

Ранее, 18 марта, Илон Маск прокомментировал поджоги автомобилей компании Tesla в сервисном центре в Лас-Вегасе, назвав это терроризмом. До этого стало известно, что состояние Илона Маска уменьшилось на $110,8 млрд в период с декабря прошлого года на фоне снижения акций компании Tesla по производству электромобилей.

По данным Forbes, компания несет убытки из-за введения пошлин Соединенных Штатов в 25% против Мексики, Канады и Китая. Отмечается, что для рынка сбыта электромобилей Китай являлся вторым по величине. Также компания пользовалась импортом запчастей из Канады.

1 февраля Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны против страны.