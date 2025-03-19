Илон Маск назвал поджоги Tesla в сервисном центре в Лас-Вегасе «терроризмом»
Американский миллиардер Илон Маск во вторник, 18 марта, прокомментировал поджоги автомобилей принадлежащей ему компании Tesla в сервисном центре в Лас-Вегас.
Он прокомментировал ролик, на кадрах которого видно горящие электрокары, написав на своей странице в Х (бывш. Twitter): «Терроризм».
Ранее, 8 марта, газета The Washington Post сообщила, что в США с момента инаугурации президента страны Дональда Трампа было совершено более дюжины насильственных или разрушительных актов, направленных на объекты компаний Маска. От действий вандалов уже пострадали витрины магазинов Tesla, зарядные станции и транспортные средства.