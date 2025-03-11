В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник, 11 марта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево», — указал он в Telegram-канале.
Кореняко добавил, что все службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения, которые ввели в 4:40, были сняты в 8:55.
11 марта на фоне массированной атаки украинских БПЛА ограничительные меры вводились также в Домодедово, Внуково и Жуковском. Коснулось это и воздушной гавани Нижнего Новгорода, и аэропорта Туношна в Ярославской области.