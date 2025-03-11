Временные ограничения на прием и выпуск судов введены в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 11 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 мск введены также в московском аэропорту Шереметьево (код ИКАО: UUЕЕ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В этот же день представитель Росавиации сообщал о введении ограничений на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Позднее Кореняко также заявил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в воздушной гавани Нижнего Новгорода и в аэропорту Туношна в Ярославской области. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.