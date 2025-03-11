В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Туношна в Ярославской области. Об этом 11 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 05:15 мск введены также в ярославском аэропорту Туношна (код ИКАО: UUDL)», — говорится в сообщении представителя Росавиации в Telegram-канале.
В этот же день Кореняко сообщил о том, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода.