Силы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над Курской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вечером 2 октября еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Алексей Смирнов.
«Еще четыре украинских БПЛА самолетного типа сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — написал глава региона.
Незадолго до этого Смирнов рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Курской областью.
Ранее в этот день в регионе сбили две вражеские ракеты. Кроме этого, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями. Уточняется, что БПЛА были самолетного типа.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.