В Ираке заинтересовались развитием военного сотрудничества с РФ

Ирак стремится развивать разведывательное и военное сотрудничество с РФ, и опыт Москвы в борьбе с терроризмом может быть полезен Багдаду, заявил «Известиям» политический советник иракского премьер-министра Фади Аш-Шамри.

«Российская Федерация имеет большой опыт борьбы с терроризмом и обладает передовыми военными и разведывательными возможностями, которые могут быть полезны Ираку. На практике страны объединяют исторические отношения, которые мы стремимся развивать и укреплять в сфере безопасности, военной, разведывательной, экономической и научной областях», — отметил советник премьера.

По его словам, Ирак нуждается в укреплении сотрудничества с международными партнерами для обеспечения безопасности на фоне сохранения террористической угрозы.

«Усиление разведывательного и логистического сотрудничества с международными партнерами по-прежнему необходимо для обеспечения того, чтобы террористические организации не вернулись на иракскую землю, особенно пока они всё еще действуют на некоторых участках сирийской территории», — добавил Фади Аш-Шамри.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Багдаду не спокойно: в Ираке заинтересованы в военном сотрудничестве с РФ