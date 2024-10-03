Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
Общество
Стало известно об участии некоторых фигурантов дела о «Крокусе» в «Вилаят Хорасан»
Общество
Защита обжаловала продление ареста курьера по делу о хищении средств у Долиной
Армия
Бойцы ВС РФ обнаружили невзведенные мины ВСУ с запиской «Русские, простите»
Общество
Губернатор сообщил о плане восстановить Хабаровский музыкальный театр после пожара
Мир
WP указала на «невиданный» тактический успех ВС России в зоне СВО
Общество
Пленный ВСУ рассказал о размещении украинских подразделений в тубдиспансере
Общество
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли 34 человека во время пожара в Белгороде
Армия
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
Общество
Денежные компенсации за овербукинг предложили сделать обязательными
Мир
ЦАХАЛ сообщила о перехвате подозрительной цели в небе над центром страны
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +23 градусов в Москве 3 октября
Общество
ВС РФ доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области
Общество
В Союзе дачников дали рекомендации по уборке осенней листвы на участке
Общество
В РФ арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги
Происшествия
Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении более 10 украинских БПЛА
Мир
Bloomberg рассказало о планах Канады и стран Европы создать альянс против РФ и КНР

В Ираке заинтересовались развитием военного сотрудничества с РФ

0
Фото: Global Look Press/Ameer Al-Mohammedawi
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ирак стремится развивать разведывательное и военное сотрудничество с РФ, и опыт Москвы в борьбе с терроризмом может быть полезен Багдаду, заявил «Известиям» политический советник иракского премьер-министра Фади Аш-Шамри.

Арабская мощь: Ирак готов обеспечить безопасность после вывода сил США
Можно ли считать ИГ побежденным

«Российская Федерация имеет большой опыт борьбы с терроризмом и обладает передовыми военными и разведывательными возможностями, которые могут быть полезны Ираку. На практике страны объединяют исторические отношения, которые мы стремимся развивать и укреплять в сфере безопасности, военной, разведывательной, экономической и научной областях», — отметил советник премьера.

По его словам, Ирак нуждается в укреплении сотрудничества с международными партнерами для обеспечения безопасности на фоне сохранения террористической угрозы.

«Усиление разведывательного и логистического сотрудничества с международными партнерами по-прежнему необходимо для обеспечения того, чтобы террористические организации не вернулись на иракскую землю, особенно пока они всё еще действуют на некоторых участках сирийской территории», — добавил Фади Аш-Шамри.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Багдаду не спокойно: в Ираке заинтересованы в военном сотрудничестве с РФ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024